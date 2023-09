Coupe du monde de rugby : à Rodez, les cafetiers se mettent aussi à l'heure du Mondial

La Coupe du monde de rugby, qui débute ce vendredi soir avec l’affiche France – Nouvelle-Zélande, pourra être suivie dans de très nombreuses brasseries ruthénoises.

Des drapeaux tricolores, des affiches, des ballons… Dans les rues de Rodez, de nombreux "troquets" – pour ne pas dire quasiment tous ! –, se sont mis à l’heure de la coupe du monde de rugby qui débute ce vendredi soir par un alléchant France – Nouvelle-Zélande. "L’événement se déroule en France, on se doit d’être au rendez-vous et je pense qu’il y aura du monde. On sent l’effervescence", annoncent les cafetiers. Ils seront plusieurs, tout au long de la compétition, à diffuser les rencontres du XV de France et pas seulement. On fait le point pour savoir où suivre les matches jusqu’au soir de la finale, le 28 octobre. Et les adresses sont nombreuses.

Le Central

On se souvient encore de la terrasse bondée lors de la dernière coupe du monde de football. En sera-t-il de même pour le rugby ? Le Central, brasserie située à côté de la place de la mairie et habituel diffuseur des événements sportifs, a de nouveau mis les petits plats dans les grands avec plusieurs écrans pour suivre le XV de France. Et il devrait déjà y avoir du monde ce vendredi soir pour pousser face aux "All Blacks".

Bistrot Guinguette

Le restaurant des frères Santos, Michel et Georges, plongera dès ce soir dans la coupe du monde de rugby avec une grande soirée apéro-concert à partir de 18 h 30 et la diffusion sur écran géant du match en suivant.

Le Bec verseur

Dans la rue du Bal, sur les traces de l’ancien Pub White rose connu pour son ambiance rugby, le Bec verseur diffusera également les rencontres du XV de France sur vidéoprojecteur.

Le Grand café

Sur la place de la Cité, l’incontournable Grand café sera également un lieu où voir les rencontres avec un écran géant.

Le Coq de la place

Deux écrans en terrasse, un à l’intérieur : sur la place d’Armes, le Coq de la place diffusera toutes les affiches de ce mondial.

La Compagnie

Toujours sur la place d’Armes, La Compagnie aussi s’apprête à vivre au rythme de la coupe du monde. Et les drapeaux tricolores sont déjà de sortie dans la brasserie ruthénoise.

Les Colonnes

Désormais géré par un ancien rugbyman du club local de Rodez, Anthony Cayzac, l’établissement ne manquera pas d’offrir à ses clients la diffusion des rencontres.

La StAtion

Avenue Amans-Rodat, la brasserie portée par "Station A" s’est mise aux couleurs des principales nations de rugby et diffusera les rendez-vous principaux du Mondial.

Le Tex-Mex

Avenue Tarayre, le Tex-Mex, habitué des diffusions sportives, ne manquera la coupe du monde de rugby.

Le Divan

Rue Béteille, le restaurant aux plus de 100 pizzas diffusera les rencontres sur ses écrans.

Gustave

À Bourran, la brasserie Gustave retransmettra les rencontres du XV de France et les principales affiches sur son écran géant.

Le Dolce

La brasserie italienne, au cœur de Bourran, anciennement Le Forum, diffusera toutes les rencontres. À commencer par l’immanquable France – Nouvelle-Zélande ce soir.

Et à Onet-le-Château…

Comment évoquer une coupe du monde de rugby sans parler des fameux écrans du Bowling du Rouergue ? L’institution, située à Onet-le-Château, sera bien entendu au rendez-vous de ce mondial avec la diffusion de toutes les rencontres et cela promet déjà de belles soirées ! En face du Bowling du Rouergue, on notera également que le "V and B" diffusera les matches du XV de France.