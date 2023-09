Une sortie pour observer les oiseaux

Le Parc organise une sortie naturaliste qui permettra d’observer diverses espèces d’oiseaux dans trois milieux naturels différents et remarquables : des secteurs de prairies et d’activités agropastorales, des forêts et naturellement les gorges de la Truyère avec ses falaises abruptes et ses époustouflants points de vue à proximité de la presqu’île-de-Laussac.

Avec des jumelles qui seront prêtées aux participants, beaucoup d’espèces pourront être observées. Dans les prairies, on pourra trouver le tarier pâtre ou l’alouette lulu. Dans les sous-bois, on pourra certainement écouter le pic mar, la mésange à longue queue, la fauvette à tête noire ou la sittelle torchepot.

Les gorges de la Truyère sont un site Natura 2000 protégeant treize espèces d’oiseaux patrimoniaux. Vous verrez probablement le célèbre milan royal, ou avec un peu de chance, le circaète Jean-le-Blanc, l’aigle botté et peut-être le faucon pèlerin.

Sortie gratuite

Rendez-vous à 10 heures à Jou, commune de Thérondels. La balade comporte un petit dénivelé, prévoir des chaussures de marche, de l’eau et de quoi se protéger de la chaleur ou de la pluie. Retour estimé à 12 h 30 à Jou. Inscription obligatoire avant le 16 septembre à midi à ghalia.alem-raquin@parc-naturel-aubrac.fr ou 07 57 68 48 69.