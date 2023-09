Orages en Aveyron : ces communes qui ont connu le plus fort cumul de pluie en quelques heures

Le point sur les secteurs qui ont connu les plus fortes averses depuis cette nuit.

Après une semaine marquée par une vague de chaleur tardive, la pluie a fait un retour très conséquent en Aveyron. Elle s'est abattue dans en fracas dans la nuit de mardi 12 à mercredi 13 septembre 2023, parfois accompagnée par un bref déluge de grêle, en témoignent ces images relayées par la chaîne Météo Sud-Aveyron :

En moins de 24 heures, il est tombé 60 mm de pluie dans le secteur de Taysses et près de 40 mm sur Réquista et Villecomtal. Météo Sud-Aveyron relève également :

36 mm à Brusque et Espalion

35 mm de Durenque

33 mm à Engayresque

30 mm à Boyne

27 mm à Firmi

26 mm à Ségur

25 mm à Saint-Sernin-sur-Rance et Saint-Geniez-d'Olt

25 mm autour de Rodez et Lédergues

22 mm à Alpuech

17 mm à Saint-Méen

10 mm à Saint-Rome de Cernon, Arvieu et Bétirac

7 mm à Rébourgil et Cornus

6 mm à Montlaur

5 mm à Rignac et Millau

1 mm à Villefranche-de-Rouergue

À noter qu'il était tombé 100 mm à Florac, en Lozère, dans la seule soirée de mardi en l'espace de 3 heures. De fortes averses qui pourraient entraîner une hausse de la rivière Tarn.

Les prévisions de la semaine en Aveyron

En Aveyron, les averses vont se poursuivre toute la journée de mercredi 13 septembre, le département a été placé en vigilance jaune orages par Météo France.

Le soleil devrait revenir à partir de la fin d'après-midi et ne plus quitter le ciel aveyronnais jusqu'à la fin de la semaine. Les températures vont se stabiliser autour des 20°C l'après-midi, et plus encore vendredi où le thermomètre pourrait dépasser les 25°C.