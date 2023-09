CARTE. Orages : 12 départements, dont deux en Occitanie, placés en vigilance jaune ce jeudi

Météo France a placé 12 départements du pays en vigilance jaune orages, pour la journée de ce jeudi 14 septembre 2023. Deux territoires sont situés en Occitanie.

Une vigilance jaune pour les orages sera activée en France, ce jeudi 14 septembre 2023. Elle concerne 12 départements du pays, dont deux en Occitanie.

La partie est globalement concernée

Selon le dernier bulletin de Météo France, c'est surtout la partie est de la France qui va être touchée par le phénomène : le Doubs, le Jura, l'Ain, la Haute-Savoie, la Savoie, les Hautes-Alpes, les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, le Var et la Haute-Corse sont en effet en jaune. Deux territoires font figure d'exception, étant situés plus au centre : l'Ariège et les Pyrénées-Orientales.

12 départements en vigilance jaune pour les orages, ce jeudi 14 septembre 2023. Météo France - Capture d'écran

Quand sera-t-elle activée ?

Toujours selon les prévisionnistes, c'est en seconde partie de journée que la vigilance jaune sera déclenchée dans les territoires occitans. Voici quand :

De 13 heures à 20 heures dans les Pyrénées-Orientales

dans les Pyrénées-Orientales De 15 heures à 20 heures en Ariège

Le soleil en Occitanie

Après un temps quelque peu perturbé, le soleil fera son retour dans la région, ce jeudi. C'est dans le Gard et les Pyrénées-Orientales qu'il fera le plus chaud (29°C). La température grimpera jusqu'à 25°C en Aveyron, durant la journée de ce 14 septembre.