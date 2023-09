Baisser la qualité d’image sur les plateformes de vidéos aiderait la planète

(ETX Daily Up) - L'Arcom vient de publier une recommandation sur l'impact environnemental de la consommation de contenus audiovisuels. L'idée serait de réduire l'empreinte carbone des plateformes de streaming en sensibilisant les utilisateurs sur les gestes écologiques à adopter pour aider la planète. Le but est aussi d'inciter les plateformes à faciliter des usages plus respectueux de l'environnement.

Selon une récente étude commune de l'Agence de la transition écologique à Paris (Ademe) et de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep), le numérique représentait en 2020 près de 2,5% de l’ensemble de l'empreinte carbone des Français, soit 17,2 millions de tonnes équivalent CO2. Ce chiffre pourrait tripler d'ici 2050 si la tendance actuelle se poursuit.

Un cinquième de l'empreinte carbone du numérique est dû à l'utilisation des équipements (terminaux, centres de données, infrastructures réseaux), quand leur fabrication concentre 78% des émissions carbone. Et les flux de vidéos occupent une place non négligeable puisqu'il représente les deux tiers du trafic internet mondial.

C'est pourquoi l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique évoque notamment l'intérêt de mettre en place "une fonction de type 'sobriété énergétique'". Cette dernière permettrait de baisser la qualité des vidéos regardées en ligne, quelle que soit la plateforme, ou de désactiver la lecture automatique des vidéos. Inutile par exemple de demander à regarder une vidéo en 4K ou en HD si une version moins gourmande permet d'en profiter avec le même confort selon le type d'écran que l'on utilise. Cette fonctionnalité devrait être facilement accessible aux utilisateurs, "par exemple en un deux 'clics'".

Sa recommandation se base sur l'article 26 de la loi de 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique (loi REEN). Elle s'adresse principalement aux plateformes de partage de vidéos, afin notamment de les inciter à informer les consommateurs de l’impact environnemental lié à l'utilisation de leurs services.

Les plateformes sont donc invitées à réduire leur impact environnemental, en utilisant par exemple des codecs moins énergivores, mais aussi en réalisant des efforts en matière de sobriété concernant leurs sites internet, en diffusant des programmes consacrés à la protection de l’environnement et en développant des infrastructures techniques durables.

Pour rappel, sur YouTube, vous pouvez déjà vous-même choisir la qualité de chacune des vidéos que vous visionnez, simplement en cliquant sur ses paramètres. Sur Netflix, vous avez aussi le choix dans vos paramètres entre une qualité standard ou optimale des vidéos que vous visionnez.