Aveyron et Lozère : un merveilleux plateau pour le festival Phot’Aubrac

Cette nouvelle édition, « De Désert et d’Eau » se déroulera du jeudi 21 au dimanche 24 septembre. Elle proposera de nombreuses expositions, en intérieur et en extérieur, de Nasbinals au village d’Aubrac. Des milliers d’amateurs sont attendus sur le vaste plateau.

Chaque année, à la fin de l’été, alors qu’apparaissent les premiers signes avant-coureurs de l’automne, des milliers d’amateurs de photo convergent vers le plateau de l’Aubrac et le village de Nasbinals, point central et de ralliement du festival Phot’Aubrac, dont cette nouvelle édition 2023, De désert et d’eau, se déroulera du jeudi 21 au dimanche 24 septembre.

Diversité et qualité

Plus de 70 photographes, amateurs et professionnels, ainsi qu’une douzaine de clubs et collectifs de photo, participeront à ce festival qui a su se faire une place de choix auprès des plus grands. Autant dire que la diversité et la qualité seront une fois de plus au rendez-vous. Qu’il s’agisse de photographie animalière, paysagère ou humaine.

De Nasbinals à Aubrac en passant par Saint-Urcize, Marchastel, Rieutort-d’Aubrac, la cascade Deroc, Bouquincan, la ferme des Nègres et l’on en passe, plus d’une trentaine d’espaces et de lieux parfois insolites, en intérieur comme à l’extérieur, accueilleront les différentes expositions. Car c’est aussi cela qui fait la force du festival Phot’Aubrac. L’occasion de découvrir chaque année de nouveaux talents photographiques, tout en parcourant ce magnifique plateau, qui a tellement d’histoires à raconter et à montrer, à travers ces grands espaces naturels.

D’ici et d’ailleurs

Parmi les photographes de cette édition, on retrouvera, entre autres, la Bruxelloise Anne-Françoise Tasnier, qui l’on doit l’affiche de cette nouvelle édition. Elle présentera, pour la première fois, son exposition Womanity. « Womanity, ce sont des rencontres avec des femmes dans des villages reculés du bout du monde, explique-t-elle. Villages que j’arpente seule et où le lien se crée grâce à l’appareil photo. Womanity raconte ces moments de partage entre femmes, parfois furtifs mais pourtant bien présents. »



Le président de Phot’Aubrac, Jean-Pierre Montiel, ne sera pas en reste, cette année, puisqu’il présentera l’un de ses derniers reportages sur le Vietnam, hors des sentiers touristiques, à la rencontre notamment de ces femmes qui fabriquent des baguettes de bambou. Avec Heydari Roya, on découvrira des « photos joyeuses » d’un Afghanistan « loin de la guerre et des horreurs comme on le voit toujours dans les médias. » « J’ai grandi dans un pays déchiré par les conflits et disputé par différents pays, mais l’Afghanistan est bien plus que cela, c’est une terre riche en cultures et en histoire, explique la photographe et réalisatrice, exilée à Paris. Mes photos ne sont qu’une simple preuve de cette merveilleuse complexité. La photographie est un moyen d’arriver à une fin, je veux montrer ce qui reste d’un pays détruit par des décennies de guerre et ce qui subsiste, c’est le peuple. Il n’y a pas de jugement dans mes photos, pas de victimes, juste des personnes qui vivent avec les cartes qu’on leur a distribuées. Il y a cependant un parti pris : les enfants. Je me concentre sur eux parce que l’espoir est la seule chose qui reste chez beaucoup des nôtres. Les enfants viennent et effacent toute distance entre nous et l’avenir : ils sont l’incarnation de l’espoir, pour la seule raison qu’ils n’en sont pas conscients. »



Véritablement intergénérationnel, le festival n’oublie personne. Des rencontres seront ainsi organisées avec quelque 800 élèves lozériens et aveyronnais. Ce sera notamment le cas, ce lundi 18 septembre, à Laguiole, où Arnaud Guérin, grand spécialiste des volcans et de l’Islande, échangera avec les scolaires mais également avec les pensionnaires de la maison de retraite.

Si Phot’Aubrac n’existait pas, il faudrait forcément l’inventer. Comme le dit le délicieux Hans Silvester : « Phot’Aubrac est le plus authentique des festivals photo français. »