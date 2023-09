Onet-le-Château. Le ramassage s’est décliné sur la commune

Pour la 5e année, les bénévoles autour de la MJC, en partenariat avec la ville et les associations ont "nettoyé" la commune, de ses déchets.

Ils étaient une trentaine à avoir répondu à l’invitation de la MJC et de ses partenaires, notamment la Ville d’Onet-le-Château et l’association des dépollueurs du 12, ce samedi matin pour participer à la 5e édition sur notre commune, de la grande mobilisation citoyenne et environnementale le "World Cleanup Day". Une mobilisation que tous auraient souhaitée plus conséquente, mais ceux qui étaient là, étaient très motivés et on peut saluer leur implication et leur engagement, car force est de constater que cette opération est toujours nécessaire, pour préserver une ville propre et agréable à vivre pour tous ses habitants (on devrait dire parce que certains, heureusement minoritaires, la rendent nécessaire de par leur comportement…).

Au bout du compte une bonne centaine de kilos de déchets ont été ramassés rien que sur les Quatre-Saisons, dont 35 kg de déchets ménagers et plus de 20 kg d’encombrants (dont des pneus, un vélo désossé…) et cette année encore un "triste record", avec quelque 27 litres de mégots collectés et même si les dépollueurs du 12 en avaient ramassé beaucoup avant cette journée, c’est un chiffre qui interpelle, d’autant qu’il y a des cendriers aux quatre coins de la commune et que les cendriers de poches sont en "vente libre".

Merci aux bénévoles pour leur implication et aux autres pour leur prise de conscience : une ville propre est l’affaire de tous…