"Nous tenons par un fil" : l'appel de détresse des urgences de Decazeville

À l’appel de l’intersyndicale CGT-CFDT et de l’association des Amis du Tous Ensemble, plusieurs centaines de personnes, habitants et élus, se sont rassemblées mardi devant les portes de l’hôpital de Decazeville pour soutenir le service des Urgences, touché par de nombreuses régulations depuis le début de l’été.

Plus de 400 personnes étaient réunies mardi soir devant l’hôpital de Decazeville, à la demande de l’intersyndical CGT – CFDT et de l’association des Amis du Tous Ensemble, pour défendre le service des Urgences "au bord du coma", qui a connu une septième régulation en deux mois cette nuit. "Les Urgences sont la porte d’entrée de l’hôpital, elles nourrissent tous les autres services. S’il y a moins d’entrées, c’est tout l’hôpital qui est affaibli", craignent les représentants du personnel.

À terme, ils redoutent des suppressions de lits. Au micro, Stéphanie Ruiz, cosecrétaire du syndicat CGT Santé du centre hospitalier de Decazeville, a dénoncé des services "grandement affaiblis" par un manque de personnel, en plus de la difficile période du Covid et de l’incendie de mai 2022. "La fermeture de la maternité a amené la fermeture de la chirurgie complète, celles des soins continus, un bloc opératoire limité à quelques jours d’ouverture. Le laboratoire a fait place à de la biologie délocalisée…" Un constat de régression partagé par le président du conseil de surveillance, le docteur Maurice Andrieu, qui pointe le manque de médecins : "Il y a eu une fragilisation de l’hôpital après la fermeture de la maternité et le départ de spécialistes. […] Ils ne peuvent plus épauler les Urgentistes. Il est aujourd’hui vital d’en avoir deux en permanence."

"Les urgences sont une priorité pour le Bassin"

Or, lors des périodes de régulation, un seul urgentiste est présent. "Ce matin, l’unique urgentiste qui devait prendre sa garde n’est pas arrivé à 9 heures comme c’était prévu. L’urgentiste en place depuis 24 heures est resté. […] Nous tenons par un fil", confiait à l’assemblée Stéphanie Ruiz. "En consultant le planning du mois de septembre, il y avait de quoi trembler. De nombreuses lignes de garde n’étaient pas pourvues."Pour soutenir le service des Urgences dans la prise en charge des soins non programmés et l’accueil des patients sans rendez-vous, le directeur départemental de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Benjamin Arnal préconisait un "travail collectif" entre la médecine libérale et la médecine hospitalière.

"Une partie importante des habitants n’a pas ou n’a plus de médecins traitants déclarés. Il n’y a pas d’alternative à l’hôpital public", ont rappelé les syndicats. "Sur notre territoire, il y a des écoles, des entreprises, des usines […] Pour notre sécurité à tous, nous devons garder notre service d’Urgences."Une problématique soulevée également par le conseiller départemental Lot-et-Dourdou Christian Tieulié, présent comme de nombreux élus du Bassin ce mardi. "Les Urgences sont une priorité pour le Bassin. Dans notre tissu économique, nous avons des entreprises classées Seveso (des sites qui produisent ou stockent des substances pouvant être dangereuses pour l’homme, NDLR)", a rappelé l’élu qui demande un partage équitable des moyens au sein du groupement hospitalier du nord Aveyron.