Trois cas autochtones de dengue en Occitanie en quelques jours : comment reconnaître la maladie et s'en protéger ?

Après un cas à Perpignan, deux cas autochtones de dengue ont été signalés dans le Gard.

Un premier cas autochtone de dengue a été signalé en Occitanie à la fin de l'été, avait annoncé l'Agence régionale de santé (ARS) le 6 septembre. Il avait été détecté à Perpignan (Pyrénées-Orientales) et des actions préventives avaient été déployées dans la ville (secteur du cimetière de l'Ouest et de l'avenue d'Espagne) pour éviter la propagation du virus.

Mardi 19 septembre, deux nouveaux cas de transmissions du virus de la dengue chez des personnes qui n'ont pas voyagé récemment en zone tropicale ont été signalés à l'ARS. Les deux personnes ont été prises en charge et leur état de santé n'inspire pas d'inquiétude. Des actions ont cette fois été menées à Rochefort du Gard et Gagnières.

Il s'agit des trois premiers cas détectés dans la région depuis le début de l'année.

Quels sont les symptômes de la dengue ?

Comme le rappelle l'ARS, la dengue est une maladie dont les symptômes sont proches de la grippe : forte fièvre, douleurs articulaires, maux de tête importants... La maladie est le plus souvent bénigne mais peut être "temporairement invalidante".

Il est demandé à toutes les personnes qui ont fréquenté ces deux communes du Gard et qui présentent des signes évocateurs de dengue depuis mi-août à consulter leur médecin traitant.

Que se passe-t-il si quelqu'un est infecté près de chez vous ?

La maladie se transmet par l'intermédiaire de la piqûre d'un moustique tigre, de son nom "Aedes albopictus", qui a été préalablement infecté par le virus en piquant une autre personne qui souffrait de la dengue à ce moment-là. Les opérations de démoustication constituent donc l'une des armes les plus efficaces pour éviter la propagation du virus à d'autres.

Dès que des cas avérés sont signalés, les opérations sont menées par les services de l’Etat, l’ARS Occitanie, l’Agence Nationale de Santé Publique (ANSP), ainsi que les professionnels de santé du secteur et l’opérateur de démoustication. L'action cible les gîtes larvaires et les moustiques adultes se trouvant sur les lieux de résidence et de passage des personnes malades. Les riverains sont informés avant l'intervention.

Une "recherche active de cas de dengue dans le voisinage" est lancée afin d'identifier d'éventuelles autres personnes malades, voire le cas importé à l'origine de la transmission. Les professionnels de santé du secteur sont immédiatement sensibilisés au signalement de nouveaux cas.

Comment se prémunir lors de vos voyages ?

Les Antilles, la Guadeloupe et la Martinique sont en phase endémique de dengue. Les cas de dengue importés en France métropolitaine sont donc à surveiller de près. En Occitanie, 88 cas ont été recensés au total dont 56 rien que lors de la saison 2022 (du 1er mai au 30 novembre).

Pendant le séjour, il est recommandé de prévoir de quoi se protéger des moustiques via des répulsifs, de l'insecticide adapté à l'intérieur et l'extérieur, ou en prévoyant des vêtements amples et couvrants, ainsi que des moustiquaires.

Prudence lors de votre retour de voyage, il est important de continuer de se protéger pendant au moins 7 jours car vous pouvez toujours être porteur asymptomatique, et donc être à l'origine d'une chaîne de transmission. Chez vous, vous pouvez éviter la prolifération ou limiter la présence du moustique tigre en élimant les endroits où l'eau peut stagner, en changeant l'eau des plantes et des fleurs, couvrir les réservoirs d'eau (bidon, citernes, bassins, arrosoirs...) et enfin en élimant les lieux de repos des moustiques adultes (débroussailler et tailler les herbes hautes et les haies, ramasser les fruits tombés et les débris végétaux, réduire les sources d’humidité...).