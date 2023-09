Après 70 ans d’activité, Oc’teha se réunit et continue de se réinventer

À l’occasion de ses 70 ans, Oc’teha a réuni ses partenaires pour retracer son histoire et faire le bilan de l’année 2023, marquée par son agrément à mon Accompagnateur Rénov.

Cette année, Oc’teha fête ses 70 ans. L’occasion de réunir ses partenaires pour revenir sur l’histoire de cette association départementale créée au lendemain de la guerre pour remettre les logements à niveau, et faire un bilan de l’année 2023.

Oc’teha est agréé mon Accompagnateur Rénov

Les principales missions d’Oc’teha sont d’accompagner les propriétaires à réaliser leurs travaux d’insalubrité, d’autonomie et d’énergie, mais aussi d’accompagner la planification urbaine des collectivités et les personnes en difficulté à analyser leur situation et à trouver un logement approprié.

Philippe Schaab, directeur général depuis 2005, rappelle que "Oc’teha s’est principalement développé dans les années 2000, période à laquelle elle est sortie du département". En 2023, l’association interdépartementale, qui agit en Aveyron, mais également en Lozère, dans le Cantal et dans l’Aude, se diversifie : planification urbaine, gestion locative et ingénierie sociale.

Depuis juillet 2023, Oc’teha est agréé mon Accompagnateur Rénov, ce qui lui permet d’accompagner des publics ayant toute sorte de revenus pour réhabiliter leur logement. Un panel de subventions plus important qui donne davantage de poids à l’association.