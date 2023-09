Onet-le-Château. Lancement du projet "Embellissement" dans le cadre de "Culture en partage"

"Embellissement" est un projet pluridisciplinaire visant à consolider les liens entre la structure et l’ensemble des résidents (enfants, ados, jeunes adultes, parents et seniors), mais aussi avec l’environnement extérieur en impliquant les professionnels. Il s’inscrit parfaitement dans la dynamique de l’Association Habitats jeunes du Grand Rodez pour favoriser les divers modes d’expression, inciter à la créativité, inviter au développement personnel de chacun et donner l’accès à une discipline artistique susceptible de capter l’attention des jeunes et les familles de les motiver.

Il est porté par la structure et soutenu par le département de l’Aveyron dans le cadre de son dispositif "Culture en partage", qui lui permet d’accompagner des structures sociales du territoire, pour mettre en œuvre des projets notamment culturels, qui sont facteurs de cohésion sociale et dont l’objectif est de permettre l’accès à la culture aux personnes qui, pour diverses raisons, en sont éloignées.

Un projet construit avec l’artiste

La proposition artistique retenue est celle de travailler avec les publics accueillis à partir de crayonnages, de façon à réaliser une ou plusieurs fresques qui resteront accessibles et adaptées aux capacités de chacun. L’idée étant de rassembler le tout pour former une fresque murale qui viendra enrichir le mur extérieur de l’entrée en glissant jusqu’à l’intérieur des locaux.

Une rencontre entre l’artiste, les participants et l’équipe animatrice se déroulera en amont du premier atelier, le mardi 3 octobre à 20 heures. Elle permettra de mieux se connaître, d’échanger autour des attendus de chacun(e) "Le projet est une page blanche au départ, nous faisons confiance à l’artiste, pour garnir cette page blanche avec l’ensemble des participants". Puis tous se retrouveront les mardis et mercredis de 20 h à 22 heures, sur 25 heures au total.

Artiste peintre et plasticien autodidacte, connu et reconnu, Florian Melloul guidera les participants avec les contraintes imposées par le projet "Une valorisation commune est mon but : les faire travailler ensemble et qu’ils en soient fiers. Ceux qui participeront ou verront le travail évoluer, seront peut-être des médiateurs pour les autres. Sur ce projet, je suis l’intervenant et non pas l’artiste et je leur permets de s’exprimer et d’avoir confiance en eux, même si on n’a pas la même langue et la même culture" ce que reprend le président de l’association Jean-Marie Rataille, après avoir remercié le Département pour son soutien.

"La culture est un formidable outil, contre les préjugés qui nous enferme et ce projet interculturel et intergénérationnel, à l’image du microcosme qui constitue notre structure, dans lequel j’espère tout le monde trouvera sa place, va améliorer le quotidien de nos résidents, leur permettre de se découvrir, de communiquer et d’échanger et peut-être aussi faire naître des vocations…".

"Ce projet culturel est une belle passerelle entre des univers différents, l’inclusion et la mixité sont les maîtres mots et mobilisent tous les partenaires…" dira Jean Philippe Albinal, en donnant rendez-vous avant la fin de l’année pour le vernissage…