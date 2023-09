Quésaco : le "whimpering", l'audio érotique qui séduit les réseaux sociaux

(ETX Daily Up) - Après les livres érotiques, voici l'audio érotique. Si les formats audio comme les podcasts font sensation depuis 2020, le marché voit apparaître une nouvelle tendance, celle des contenus audio érotiques sur les réseaux sociaux. On appelle cela le "whimpering".

Le hashtag attitré #whimperingaudio cumule plus de 210 millions de vues sur TikTok. Derrière ce mot-clé populaire se cache une tendance plutôt osée qui cartonne pourtant sur l'un des réseaux sociaux les plus appréciés par la jeune génération. Des millions de contenus vidéo ont trouvé leur public en proposant des contenus audio où on l'on peut entendre les gémissements, "whimpering" en anglais, d'un homme ou d'une femme, ou d'autres bruits d'ordre sexuel. Ces bruits orgasmiques sont largement appréciés et partagés sur TikTok puisque cette tendance cumule de nombreux mots-clés ayant généré des millions de vues.

Certains créateurs ont flairé cette nouvelle tendance et se sont spécialisés dans ce genre de contenus. Ils affichent désormais des milliers d'abonnés ainsi que des millions de vues, leur permettant ainsi de monétiser leurs contenus, à l'image de @whimpering.audio et ses 92.000 abonnés ou encore @whim_per124 et ses 195.400 abonnés.









Les audio érotiques cartonnent tellement que certaines applications comme Femtasy proposent "plus de 1500 histoires et sons sexy à écouter".

Même les applications de rencontres ont succombé au pouvoir de l'audio en déployant la possibilité d'enregistrer un petit clip vocal comme sur Hinge ou encore Voice Meet.