Saint-Jean-Delnous. Danielle et Gilbert Dalmayrac tout d’or vêtus

Danielle et Gilbert Dalmayrac ont réuni leurs enfants, petits-enfants, frères et sœurs pour célébrer leurs 50 ans de mariage. Cette journée mémorable les a conduits à la salle du Parc de Fatima, où tous étaient impatients de se retrouver en famille. Les moments spéciaux comme celui-ci sont l’occasion de se rassembler, de se remémorer les souvenirs passés et de célébrer l’amour et la durabilité d’une relation. La photo traditionnelle a ouvert les festivités, suivie par un toast à la santé des mariés de l’an 1973.

Un buffet préparé par Claudine, du Restaurant de l’Oasis, a comblé les convives venus des quatre coins de la France. Le menu, élaboré par la talentueuse "cheffe", a remporté l’approbation générale et la soirée s’est terminée en apothéose avec une omelette norvégienne maison qui a ravi les invités.

Cette fête restera gravée dans les mémoires grâce à son ambiance chaleureuse et émouvante. Un diaporama réalisé par les enfants a permis à chacun de revivre avec bonheur les moments partagés en famille depuis 1973, agrémentés d’anecdotes personnelles. Le moment fort de la soirée a été préparé par les petits-enfants de Danielle et Gilbert : un magnifique bateau en carton fabriqué de leurs propres mains est arrivé en avec tout son équipage. Le capitaine, le second, les matelots en tenue de gala ont émerveillé avant de dévoiler le cadeau qui leur était offert pour leurs Noces d’Or.