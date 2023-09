Rodez : avec la circulaire Cartees, un exemple d'économie et d'industrie vertueuse

Impulsée par Rodez agglo, cette démarche vise à favoriser la collaboration entre entreprises afin de développer une économie circulaire et vertueuse.

"Une démarche essentielle pour l'avenir." C'est ainsi que Christian Teyssèdre, maire de Rodez et président de l'agglo définit la question du développement durable et la démarche Cartees : Circulaire de l'agglo de Rodez en faveur de la transition économique, écologique et solidaire.

Il y a de cela un an, la collectivité a lancé cette démarche, plus connue sous le nom d'EIT, écologie industrielle et territoriale. Alors, à l'occasion du Festival du développement durable, et du salon du réemploi, les différents acteurs de ce système orchestraient une conférence, visant à présenter les actions liées à ce dispositif.

Sur le Piton, elles se matérialisent pour le moment exclusivement sur la zone d'activité économique de Bel-Air, mais concernera, à terme, les 14 ZAE de l'agglo. "Nous définissons trois axes prioritaires à développer pour l'avenir, la production d'énergies renouvelables, la valorisation des déchets, et l'association entre entreprises", présente Florence Cayla, vice-présidente de Rodez agglo.

Collaboration et entraide

Pour cela, la collectivité travaille en lien direct avec les entreprises concernées - une vingtaine pour l'instant -, mais également avec Cindy Dérail et son cabinet Nymphéa, spécialisé dans l'accompagnement vers de l'éco-développement. "Une EIT, c'est avant tout du bon sens, de la collaboration et de l'entraide", définit-elle.

Dans ce cadre a ainsi été lancée la plateforme Factoryz, l'une des premières graines de ce dispositif Cartees. "C'est en quelque sorte Leboncoin des entreprises, explique Cindy Dérail. Elle est réservée aux entreprises, qui signalent à la fois ce qu'elles recherchent, mais également ce qu'elles ont à offrir aux autres. Que ce soit en termes de matières premières, de production d'énergie ou même de main-d’œuvre."

Économie circulaire

En somme, un vaste partage de ressources, ayant pour but de développer une économie circulaire. "C'est vrai que quand on y réfléchit, c'est bête de s'approvisionner ailleurs, parfois même à l'étranger, alors que l'on peut trouver ce que l'on recherche chez le voisin", valide Marc Chassaly, directeur d'AGV Flottes électricité, usager de cette plateforme.

Et la coopération va plus loin. Plusieurs structures ont d'ores et déjà mis à profit leur savoir-faire afin de confectionner certains produits. Exemple, un couteau réalisé par le Liadou du Vallon, à partir de menuiseries de l'Esat Seve. "Quand je parle de ces exemples de coopérations ailleurs en France, les retours sont très positifs et cette démarche impressionne", valorise Cindy Dérail. Une petite année d'expérience derrière Cartees, qui n'en est qu'à son balbutiement, mais qui pourrait, à l'avenir, changer notre façon de voir l'économie.