Football : Rodez-Troyes, les clés du match

Les Ruthénois accueillent l'Estac, mardi 26 septembre à 20h45, pour le compte de la 8e journée de Ligue 2.

Ils sont déjà de retour. Trois jours après leur victoire à Dunkerque (2-1), les Ruthénois affrontent Troyes, mardi 26 septembre à 20h45, au stade Paul-Lignon.

Cette rencontre sera l'occasion pour les sang et or de tester leur bonne forme du moment face à un relégué de Ligue 1. Ils restent en effet sur deux victoires et occupent la 6e place avant d'affronter l'Estac.

Au milieu d'un enchaînement de trois rencontres en huit jours (Rodez se déplace à Auxerre, samedi 30 septembre), Didier Santini pourrait être tenté de procéder à quelques changements, pour préserver la fraîcheur de ses troupes.

Boma de retour dans le groupe

L'entraîneur devra en tout cas repenser sa défense, en raison de la suspension d'Ahmad Ngouyamsa. Son absence s'ajoute à celle des blessés Eric Vandenabeele et Stone Mambo. Elle pourrait profiter à Kevin Boma, présent dans le groupe pour la première fois cette saison après s'être remis d'une blessure aux adducteurs.

Les Troyens, pour leur part, affichent une forme bien moins réjouissante. Le club relégué de L1, qui a nettement changé son effectif durant l'intersaison, reste sur quatre matches sans victoire. Actuellement 15es, ils n'ont qu'un point d'avance sur la zone rouge.

Patrick Kisnorbo, l'entraîneur aubois, devra encore se priver des services de ses attaquants expérimentés Nicolas De Préville et Renaud Ripart (blessés), ainsi que du gardien Dogan Alemdar et du milieu Ante Palaversa, également à l'infirmerie. Les défenseurs Abdu Conté et Andreas Bruus sont toujours en phase de reprise.

Le groupe de Rodez

La Banque Populaire Occitane vous présente les ?? ??????? retenus pour la réception de l'@estac_officiel, ce mardi, à 20h45 ?⚔️



Match à suivre en live tweet, sur votre application RAF et en direct sur @PVSportFR ??



????????, ?'??? ???? ❤️? #RAFESTAC pic.twitter.com/mGCGV2QNuT — Rodez Aveyron Foot (@OfficielRAF) September 25, 2023