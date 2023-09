Villefranche-de-Rouergue. La malédiction de l’ouverture se poursuit pour l’Avenir

Trois derbies à Naucelle pour l’entame du championnat, trois défaites sur des scores serrés et trois bonus défensifs ramenés. La malédiction de l’ouverture se poursuit, l’Avenir n’arrive pas à se débarrasser de ce syndrome.

Pour l’ouverture de la saison, les joueurs de l’entente se déplaçaient à Naucelle pour le premier des quatre derbys aveyronnais de la saison. Comme lors des deux confrontations précédentes, les locaux se sont imposés sur le score serré de 19-15 (mi-temps 3-0) à l’issue d’un match d’hommes mais d’une correction exemplaire.

Des secteurs à améliorer

Malgré la défaite, le contenu du match a quelque chose de rassurant en dépit d’une cohésion encore en rodage et des secteurs à améliorer notamment le jeu de ligne et le jeu au pied. La défaite est frustrante pour les visiteurs, tant ces derniers ont fait jeu égal avec l’adversaire du jour qui doit son succès à la réussite de son buteur et maître à jouer.

Les Rouergats ont raté leur entame dans le domaine offensif mais ont fait preuve de caractère, de fierté et d’un investissement sans faille. Le second acte a été d’un meilleur acabit. La victoire des locaux n’est pas usurpée mais les joueurs de l’entente l’ont contestée jusqu’au bout et ont lutté avec leurs armes et énergie sans jamais renoncer.

Du spectacle et du combat

Les deux équipes ont offert un spectacle de qualité, avec du combat, un solide affrontement et deux styles différents.

Côté visiteur, la déception d’être passé à côté d’un bon résultat est une réalité mais les joueurs n’ont pas à rougir de leur prestation. Un tel match ne doit pas rester lettre morte. Il faut s’en servir pour progresser, le sérieux et le travail vont finir par payer. Le point de bonus défensif obtenu est une mince consolation.

Il ne faut pas vivre avec le passé mais préparer l’avenir dès le week-end prochain la réception de l’HVAR au stade de Laurière.

Pour l’Avenir : deux essais de Vincent Simioni et Kévin Maucci, ce dernier ajoutant une pénalité et une transformation.