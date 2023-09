Asthmatiques : pourquoi les diners aux chandelles ne sont pas une bonne idée

Une nouvelle étude de l'Université d'Aarhus au Danemark vient de montrer que les fumées occasionnées par les préparations de repas ou lorsque des bougies sont allumées peuvent être à l’origine d’irritations et d’inflammations chez les patients souffrant d’asthme, même léger.

Lorsque nous allumons le four ou des bougies, des particules ultrafines et des gaz sont produits, que nous inhalons ensuite. De nombreuses études ont déjà pointé du doigt la dangerosité de telles inhalations.

Concernant leurs travaux publiés dans le journal Particle and Fibre Toxicology, des chercheurs danois se sont concentrés sur les effets pour les jeunes souffrant d’asthme léger, âgés de 18 à 25 ans. En exposant 36 asthmatiques aux émissions provenant de la cuisine, à celles issues des bougies allumées et enfin à l’air pur, les auteurs ont observé que "la pollution de l’air intérieur causée par les fumées de cuisine et de bougies allumées peut entraîner des effets néfastes sur la santé, telles qu’une irritation et une inflammation chez les jeunes souffrant d’asthme léger. Entre autres choses, nous avons trouvé des indications de dommages à l’ADN et des signes d’inflammation dans le sang ".

Même les plus jeunes

Ainsi, expliquent-ils, "même les très jeunes personnes souffrant d’un asthme léger peuvent ressentir un inconfort et des effets indésirables si la pièce n’est pas correctement ventilée."

Mais selon Karin Rosenkilde Laursen, co-autrice de ce travail, les patients asthmatiques ne sont pas les seuls exposés. "Même si l’étude s’est concentrée sur les jeunes asthmatiques, ses résultats sont intéressants et pertinents pour nous tous", explique-t-elle. "L’hiver approche, une période où nous avons tendance à allumer beaucoup de bougies et sommes peut-être moins susceptibles d’ouvrir les portes et les fenêtres pendant la cuisson. En donnant la priorité à un climat intérieur plus sain, nous pourrions peut-être contribuer à réduire l’incidence de maladies pulmonaires et cardiovasculaires graves, ainsi que du cancer."