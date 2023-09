Aveyron : les inscriptions sont ouvertes pour "les" courses 2024 du Viaduc de Millau

La 7e course du Viaduc aura lieu le 22 septembre 2024 et propose une nouveauté : une course de 12, 8 km en plus de la traditionnelle course de 23, 7 km.

Au lendemain des JO de Paris 2024, ils seront sans doute très très nombreux à fouler le viaduc de Millau pour la septième édition de cette course hors norme. Et emprunter ainsi une partie du parcours de la flamme olympique, dont le passage sur l'ouvrage d'art est prévu le 13 mai 2024. Le rendez-vous est donné pour cette nouvelle édition le 22 septembre 2024. Une édition pour laquelle les organisateurs ont prévu une nouveauté. À la traditionnelle course de 23, 7 kilomètres, ils proposent une course de 12, 8 km. Une course qui partira de Millau, comme pour la grande, et qui s'arrête au bout de la partie aller sur le viaduc, une navette ramenant les coureurs vers la cité du gant. De quoi rendre cette course un peu plus accessible, donc, et en faire une plus grande fête encore. Les inscriptions (35 euros pour l'une ou l'autre course) sont ouvertes depuis quelques pour ces deux courses sur le site de la course.