Villefranche-de-Rouergue. En octobre, Villefranche va vivre en rose

Dès lundi prochain, de nombreuses animations seront mises en place à Villefranche pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein.

Lundi 2 octobre, à partir de 17 h sur la place Notre-Dame, Octobre rose va être lancé. Dans cette volonté d’attirer l’attention autour de cette cause, les jardins de la mairie seront décorés aux couleurs d’Octobre rose. Des panneaux réalisés par l’outil en main seront installés sur le parvis de l’Hôtel de ville et celui de la nouvelle médiathèque La Manufacture.

Une centaine de papillons roses en bois ou en fer seront déployés dans les jardins de la mairie. C’est toute la ville qui sera enrubannée de rose.

La prévention prendra la forme d’ateliers ou de journées de sensibilisation information. Des ateliers qui impliqueront le centre hospitalier, le Comité départemental de sensibilisation au dépistage des cancers, la Ligue, Tout le Monde contre le cancer, ainsi que les jeunes dans le cadre de chantiers de jeunes.

Des rendez-vous sportifs

La prévention activera aussi les leviers des activités physiques et sportives autour desquelles plusieurs rendez-vous seront proposés : flash-mob, activités ludiques avec les jeunes et avec le XV villefranchois, et l’un des temps forts de ce mois de prévention : la Villefranchoise, le dimanche 15 octobre, au travers d’une randonnée précédée d’une séance étirement yoga, d’une course, de sorties VTT et vélo de route.

La sensibilisation revêtira en outre une dimension artistique avec la participation de l’association d’Ici et d’ailleurs, portée par la photographe Natasha Ott, qui réalisera une exposition photo autour de cette thématique. L’exposition sera ensuite présentée au cours de la seconde quinzaine d’Octobre Rose dans le hall de la mairie. La médiathèque proposera aussi durant tout ce mois d’Octobre Rose une sélection d’ouvrages sur la prévention des cancers. L’un des grands temps forts sera enfin l’inauguration officielle le samedi 21 octobre de la Maison du cancer "Le Cocon Aveyronnais", avec des portes ouvertes accessibles à tous l’après-midi.

Le calendrier détaillé

- Lundi 2 octobre à 17 h Place Notre-Dame : lancement de l’opération avec un lâcher de ballons roses, la présence du food-truck de Tout Le Monde contre le cancer et une animation flash-mob avec l’EPGV12.

- Jeudi 5 octobre de 15 h à 17 h à la Maison du cancer (chemin du Radel) : atelier "comment dessiner vos sourcils pendant votre traitement". Sans rendez-vous. Animé par Émilie Pouzoulet, socioesthéticienne.

- Vendredi 6 octobre au centre hospitalier de la Chartreuse : journée de sensibilisation : stand d’information proposé par Tout Le Monde contre le cancer, atelier de thérapie sportive, cours d’autopalpation avec le Comité de sensibilisation et de dépistage de l’Aveyron, massages à 11 h 15 et 15 h 30 et prises de rendez-vous pour les mammographies.

- Jeudi 12 octobre au centre social : atelier de fabrication de déodorant et huiles de massage naturels. Organisé par la Maison des solidarités à destination des bénéficiaires du RSA.

- Samedi 14 octobre au complexe sportif du Teulel : journée autour d’activités sportives et ludiques avec le Villefranche XV Aveyron : parcours ludique de 9 h à 12 h, possibilité de repas sur place avec le food-truck de Tout Le Monde Contre le Cancer, et après-midi tournois de toucher à 5 ouvert à tous sur le stade annexe, et match par les cadets juniors.

- Dimanche 15 octobre à la halle à parti de 8 h : La Villefranchoise (article détaillé à venir).

- Jeudi 19 octobre de 9 h 30 à 11 h 30 dans les jardins de la mairie. Atelier "Les bienfaits de l’activité physique". Avec Amandine Salvan.

- Samedi 21 octobre à 11 h au siège de l’association Tout le Monde contre le cancer (Ch. du Radel) Inauguration officielle de la Maison du cancer "Le Cocon Aveyronnais" et portes ouvertes l’après-midi.

- Lundi 23 octobre devant la Chartreuse, caravane de l’Échappée rose.

- Mercredi 25 octobre de 14 h à 17 h 30 au Tricot Flash-mob sur le thème "tous en rose".