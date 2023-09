Le poids lourd était un peu trop lourd pour le traverser : entre Lot et Aveyron, le pont de Toirac fermé à la circulation

Le poids lourd de 51 tonnes a finalement endommagé le pont qui enjambe le Lot, à la frontière du Lot et de l'Aveyron. Celui-ci est fermé au moins jusqu'au 2 octobre.





Jeudi 21 septembre, un poids-lourd de 51 tonnes (PTAC) d'une entreprise haute-garonnaise qui avait traversé le pont enjambant le Lot à Saint-Pierre-Toirac, venant de l'Aveyron, avait été intercepté par les gendarmes lotois, ce pont ne pouvant supporter qu'une charge maximale de 19 tonnes. Le semi-remorque, lui, faisait plus de deux fois et demi ce poids, relève La Dépêche du Midi.

Non seulement le chauffeur de ce mastodonte routier encourt une amende de 1 500€, mais il semblerait que ce franchissement quasiment contre nature, vu l'étroitesse de l'édifice, ait fait quelques dégâts à la structure.

Suite à une visite de contrôle menée par les services du Département qui a conclu à la nécessité d'une inspection plus poussée. Une inspection qui ne pourra se faire que le lundi 2 octobre, entraînant la fermeture du pont à toute circulation au moins jusqu'à cette date.

Une déviation mise en place

Une déviation a été mise en place, "via les RD 662, RD 21 et RD 822 dans le Lot (Saint-Pierre-Toirac, Frontenac et pont de la Madeleine à Faycelles) et via la RD 38 dans l’Aveyron".

Une plainte déposée

Le président du conseil départemental du Lot Serge Rigal déplore "le comportement dangereux et totalement inconscient d’un individu {qui} pénalise un bassin de population (...) Pour gagner quelques kilomètres entre l’Aveyron où se situe l’entreprise de départ et le Lot, un équipement public est désormais fermé, les habitants sont pénalisés et la collectivité doit engager des frais."

Il a également annoncé que le Département allait déposer une plainte.