Milan Fashion Week : l'élégance poussée à l'extrême

(ETX Daily Up) - Milan, capitale du chic. Après New York et Londres, c'est la ville italienne qui a accueilli la fashion sphère pour dévoiler les tendances fortes de la saison printemps-été 2024. Et une chose est sûre, la capitale lombarde n'a pas failli à sa réputation, déclinant le chic à toutes les sauces, entre sophistication extrême et sexy attitude.

Une pièce : le short

Contrairement à New York et Londres, où ils étaient peu présents, les shorts ont fait le show à la Fashion Week de Milan, dans des formes aussi diverses que variées. Mais c'est en version mini, voire riquiqui, entre le sous-vêtement et le short, qu'il s'est tout particulièrement distingué, comme vu chez Sportmax, Gucci, Tom Ford, Max Mara, N°21, ou version taille haute chez Prada. Notons également que le tailleur, quasi absent des podiums londoniens et new-yorkais, fait son grand retour dans la capitale lombarde, mais là encore sous la forme d'un ensemble blazer-short, une tendance repérée sur le catwalk de Gucci, Tom Ford, Ermanno Scervino, ou encore Max Mara.









Une matière : le cuir et le vinyle

On commençait à penser que le cuir n'avait pas sa place dans le dressing des femmes pour la saison printemps-été 2024, le denim ayant fait l'unanimité à New York et Londres, mais c'était sans compter sur Milan où il a brillé… notamment dans des nuances colorées. Bally le décline en rouge, tout comme Bottega Veneta qui propose également un vert kaki clair, tandis que la maison Gucci s'est essentiellement concentrée sur des pièces en cuir lie-de-vin. Mais le cuir, tout comme le vinyle, se sont également distingués chez Fendi, Gucci, Tom Ford, ou encore Etro. A noter, l'omniprésence également du tulle, de la mousseline de soie et de l'organza qui font rimer chic et sensualité.









Une couleur : tout en transparence

Si le bleu pâle et les beiges se sont imposés sur les podiums à Milan, comme observé chez Tod's, N°21 ou Alberta Ferretti, c'est bel et bien la transparence qui s'est révélée la star de ces défilés consacrés à la saison printemps-été 2024. Chez certains créateurs, les matières se font même très légères au point de dévoiler la silhouette féminine, ou ses sous-vêtements, parmi lesquels un florilège de shortys taille haute. Une tendance repérée sur les podiums de N°21, tout en scintillance, Blumarine, Ferrari, Sportmax, ou encore Alberta Ferretti.









Le petit plus : les franges

On ne peut pas vraiment dire que la Fashion Week de Milan ait brillé par ses imprimés, contrairement à Londres et à New York où les fleurs étaient omniprésentes. Certaines grandes maisons ont proposé quelques rayures, quelques pois, quelques motifs paisley, quelques carreaux, et même quelques graffitis, mais aucun imprimé ne s'est réellement démarqué dans la capitale lombarde. Les créateurs ont en revanche fait la part belle aux franges, l'une des tendances fortes de ces défilés printemps-été 2024, comme repéré chez Bottega Veneta, Gucci ou encore Prada.