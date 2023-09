Quiz Room : un jeu comme sur les plateaux télé, à tester à L’ Arena à La Primaube

A La Primaube, L’Arena vient de se doter de nouvelles activités. Le centre, bien connu connu des sportifs pour abriter cinq terrains de Padel, est devenu un véritable complexe multi-activités, avec deux pistes de fléchettes électroniques, un espace karaoké, un club-house, mais aussi deux Quiz Room : des salles de quiz immersives, pour jouer comme à la télé et qui font déjà le buzz en Aveyron, quelques jours seulement après leur inauguration.



Echanger quelques balles avec les copains sur les terrains de Padel ; s’affronter en famille ou entre amis aux fléchettes électroniques ou derrière un buzzer ; pousser la chansonnette -et les décibels !- dans la salle de karaoké ; ou encore prendre un verre confortablement installé dans les fauteuils du club-house… Implanté à La Primaube depuis le printemps 2022, L’Arena propose un panel exceptionnel de loisirs indoor, accessibles à toutes les générations. « Nous sommes le premier et le seul complexe multi-activités du département où peuvent se rejoindre tous types de publics », confirme Benjamin, le responsable, « Nous accueillons des sportifs, des familles, des bandes de copains de tout âge pour un anniversaire ou un enterrement de vie de jeune fille ou garçon, mais aussi des entreprises, des collègues, dans le cadre d’évènements professionnels : départ en retraite, team-building… ».

S’amuser à plusieurs sur tous les terrains

Déjà adopté par les sportifs, qui peuvent jouer au Padel toute l’année sur l’un des cinq terrains du centre, L’Arena s’est mué cette rentrée en véritable complexe multi-activités. Deux pistes de fléchettes électroniques, un espace karaoké et un club-house complètent désormais une offre de loisirs sportifs ou ludiques, à laquelle s’ajoute également une proposition inédite dans le département. Il y a quelques jours, le complexe primaubois a inauguré deux Quiz Room : une nouvelle façon de s’amuser à plusieurs dans un décor de studio télé. Quatre à dix-huit joueurs peuvent ainsi prendre place derrière des pupitres équipés d’un écran et de quatre buzzers. Les séances, qui durent une heure, permettent de s’affronter sur des questions de culture populaire, adaptées à l’âge et au profil des joueurs -plusieurs thématiques sont proposées ainsi que des blind-tests de variétés françaises ou internationales. « Les retours des premiers participants sont incroyables », se réjouissent Benjamin, et son équipe composée de Soline, Camille et Mathias, « Les bonnes réponses ne suffisent pas. Pour gagner, il faut aussi faire preuve de stratégie, de rapidité et parfois de coopération. Le dernier peut ainsi rattraper le premier à la toute fin et lui tirer la langue en sortant ! », disent-ils avec malice. Que vous ayez une raquette, un micro, une fléchette ou un buzzer entre les mains, la vocation de L’Arena est en effet invariable : rire et partager de bons moments à plusieurs.

Quiz Room : un jeu comme sur les plateaux télé, à tester à L’Arena à La Primaube - - -

Tarifs

Padel : 12€/pers/partie (1h30)

Quiz Room : 20 €/joueur

Fléchettes : 20 €/heure

Karaoké : 15€/pers

L’Arena

ZA Les Amourals

12450 Luc La Primaube