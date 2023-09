Villefranche-de-Rouergue. Au programme des animations de la semaine

Jeudi 20 septembre

Éric est aux fourneaux ! Menu végétarien : hachis parmentier de carottes aux lentilles vertex. Desserts : fondant au chocolat ou tarte au citron meringué. Plat 7,50 € / dessert 2,50 € / plat dessert-café 10 €

Vendredi 29 septembre

- À partir de midi : tartines de saison et crudités

- 14 h 30 à 16 h 00 : Atelier gratuit. "Crochet & Papote" animé par Julie et Sylviane. Si vous débutez et que vous n’êtes pas équipés on vous prête du matériel.

Samedi 30 septembre

- 20 h 00 : concert (prix libre) avec l’Orchestre en Carton. C’est un orchestre de trois personnes avec Camille Secheppet au sax alto, Marc Maffiolo au sax basse et Alexandre Piques à la batterie. L’Orchestre en Carton emprunte au free jazz comme à la java et propose une musique libre, joyeuse et rêveuse, musique de genre, musique à danser… Tapas avant le concert.

Et aussi l’exposition "Les Mots Bleus" par Nomitrux jusqu’au 10 octobre 2023.