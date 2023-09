Disparition de Lina, 15 ans : les recherches entrent dans une nouvelle dimension, ce mercredi

Lina, adolescente de 15 ans qui a disparu depuis quatre jours dans le Bas-Rhin, fait l'objet d'intenses recherches. Celles-ci entrent dans une nouvelle dimension, ce mercredi 27 septembre 2023.

Les recherches s'intensifient. Alors qu'elle n'a plus donné de signe de vie depuis samedi 23 septembre 2023, Lina, jeune adolescente de 15 ans, reste introuvable, dans le Bas-Rhin. Ce mercredi, les gendarmes passent au niveau supérieur.

Recherches aquatiques

La gendarmerie a en effet annoncé à nos confrères de Franceinfo que les plans d'eau du secteur de Plaine et de Sainte-Blaise-la-Roche sont passés au crible, ce mercredi matin. Une équipe de plongeurs de la gendarmerie est actuellement déployée sur place. Elle est composée de trois à cinq âmes de la compagnie fluviale de Strasbourg.

Après deux battues

Ces recherches aquatiques succèdent à deux battues, organisées lundi 25 et mardi 26 septembre 2023 dans le secteur. Plusieurs centaines de personnes y ont pris part. D'importants dispositifs ont, depuis la disparition de Lina, été déployés par la gendarmerie : une équipe cynophile a sondé les lieux, et des moyens aériens (drone et hélicoptère) ont aussi participé aux recherches. Pour le moment, sans résultat.

Disparue samedi matin

Âgée de 15 ans, Lina devait prendre le train à Sainte-Blaise-la-Roche pour aller voir son petit ami Tao, à Strasbourg. Elle a quitté son domicile à pied, situé à Plaine, vers 11 heures, samedi, distant d'environ 3 kilomètres de la gare. Elle a marché sur la D350, selon la gendarmerie.

Tao, 19 ans, a expliqué alors avoir "appelé la mère de Lina avant que le train n'arrive à Strasbourg pour lui dire qu'il y avait quelque chose de bizarre" : Lina ne répondait plus au téléphone. Le jeune homme l'a certifié : "elle n'est jamais descendue du train".

"Aucune piste privilégiée"

À ce stade, la procureure de la République de Saverne, Aline Clérot, a indiqué, mardi, "qu'aucune piste n'est écartée, mais aucune ne peut être particulièrement privilégiée". Dans son communiqué de la veille, Aline Clérot soulignait que Lina "n'était pas connue pour avoir fugué jusqu'alors d'après les premières auditions".