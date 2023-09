"Un chargement inattendu" : en Occitanie, les douaniers procèdent à une "saisie exceptionnelle" dans un fourgon

Les douaniers de Bourg-Madame, dans les Pyrénées-Orientales, ont contrôlé un fourgon sur la RN20, le 13 septembre 2023. Intrigués par le véhicule, les agents ont visé juste au moment de découvrir son chargement.

Dans la soirée du 13 septembre 2023, les douaniers de Bourg-Madame, dans les Pyrénées-Orientales, ont été "intrigués" par un fourgon et son chargement : leur flair a eu tout juste !

"Un chargement inattendu"

La direction régionale des douanes et droits indirects de Perpignan rapporte cette intervention, faite dans la soirée du 13 septembre. Postés sur la RN20, les douaniers sont alors, selon le communiqué, "intrigués par le passage d'un fourgon immatriculé en Europe de l'Est et circulant en direction de l'Espagne". Ils décident de le contrôler. C'est alors qu'au moment de la fouille du véhicule, ils font face à un "chargement inattendu".

Des dizaines d'animaux

En effet, selon la direction régionale des douanes, les agents découvrent de "nombreux animaux vivants de toutes sortes d'espèces, et notamment des tortues". Grâce au concours de l'Office Français de la Biodiversité (OFB), les douaniers identifient clairement "quatre tortues terrestres Hortsfield et 100 tortues aquatiques Graptemys pseudogeographica".

Comme le précise le communiqué, ces deux espèces sont respectivement inscrites à l'annexe II et III de la CITES et classées comme espèce invasive.

Plus de 100 tortues ont été remises à l'OFB. Direction régionale des douanes et droits indirects de Perpignan

CITES... kézako ?

Par CITES, il faut entendre "Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction". Il s'agit aussi de la Convention de Washington. Il se trouve que cette CITES a pour objectif "de garantir que le commerce international des espèces inscrites dans ses annexes, ainsi que des parties et des produits qui en sont issus, ne nuit pas à la conservation de la biodiversité et repose sur une utilisation durable des espèces sauvages".

Remises à l'OFB

En l'occurrence, comme l'explique la direction régionale des douanes dans son communiqué, le chauffeur du fourgon contrôlé sur la RN20 "n'a pas été en mesure de présenter des certificats répondant aux exigences de la Convention de Washington". Les tortues ont ainsi été saisies et remises à l'OFB.