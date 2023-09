Villefranche-de-Rouergue. Un premier week-end victorieux pour le HBCV

Les – 11 ans et – 13 ans ont participé au challenge Jean-Trouvat, qui marque traditionnellement le début de saison. Huit joueurs en – 11 ans étaient présents à Lanuéjouls avec beaucoup de jeunes qui ont intégré le club cette année et cette journée laisse envisager de belles choses pour la suite. Quant aux – 13 ans, ils étaient 16 à Rignac, ce qui a permis de présenter une équipe mixte et une équipe masculine.

C’était la rentrée aussi pour les seniors avec un premier match à domicile contre Rignac et avec une équipe renouvelée de moitié par l’incorporation des moins de 18 ans de la saison passée. Score final 46-14. Un bon match, prometteur pour cette nouvelle équipe.

Les – 15 ans filles se sont déplacées à Figeac pour l’ouverture du championnat. La phase de brassage réserve parfois son lot de surprise et elles ont dû affronter une équipe complètement novice. Elles sont restées sérieuses tout le long du match avec une victoire finale 65-2.