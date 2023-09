Espalion. Une journée de mobilisation ce dimanche 1er octobre

Le comité de sensibilisation pour le dépistage des cancers, avec le concours de diverses associations, dans le cadre de l’opération Octobre Rose, met en place une journée de solidarité ce dimanche 1er octobre, où le rendez-vous est fixé à la salle d’animation de Recoules.

A 9 heures : départ course à pied ; 9 h 15 : départ rando tout public VTT, VTC et Gravel ; 10 h 30 : visite guidée de la ville, jeu de piste pour petits et grands ; 12 heures à 1

4 heures : restauration ; 14 heures : randonnée 8 km ; 14 h 30 : randonnée 5 km ; 17 heures : collation. toute la journée : vélo smoothies, nutrition, art, corps et détente, création de bracelets japonais. Infos au 06 18 44 25 03.