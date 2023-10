Decazeville. "L’Outil en main" façonne une nouvelle saison

L’association, basée sur l’échange et la transmission des savoir-faire, a repris ses activités au sein du collège Paul-Ramadier.

Fin juin, les formateurs de l’association "L’Outil en main" avaient souhaité remercier la douzaine de jeunes qui se sont impliqués au sein de cette structure dont c’était le lancement. Parents, élus, représentants de l’Éducation nationale et autres personnalités avaient remercié à leur tour ces professionnels à la retraite qui donnent de leur temps pour initier les jeunes aux métiers manuels et du patrimoine.

Il y a quelques jours, une nouvelle saison a débuté. "Certains jeunes ont quitté le collège decazevillois, d’autres restent parmi nous et des nouveaux sont arrivés. Il reste encore des places, nous prenons les jeunes entre 9 et 14 ans. Les séances se déroulent le mercredi après-midi, de 14 heures à 16 heures, hormis pendant les vacances scolaires", expliquent les responsables Bernard Monmejac et Didier Puéchoultres.

Divers métiers à découvrir

Plusieurs corps de métiers sont représentés : électricité, menuiserie, plomberie, maçonnerie et travail de la pierre, métallurgie et soudure, peinture… La couture s’y est greffée en cours d’année. Pour cette rentrée, il y a une nouveauté avec une formation en pâtisserie. Et, à partir de novembre, les jeunes pourront découvrir les métiers sous une forme virtuelle, en lien avec le centre de ressources partagées (CRP digital).

L’Outil en main et les formateurs seront présents à la foire-exposition de Decazeville, du 13 au 15 octobre. Ils auront un stand avec la communauté des communes. Les parents et la population du territoire pourront découvrir ce que proposent ces passionnés des métiers manuels, leur façon de travailler, d’intervenir auprès des jeunes.

Ces retraités bénévoles font œuvre utile en contribuant à l’épanouissement des enfants en leur faisant découvrir des métiers qui embauchent. Pour les jeunes, cet espace est idéal avec une relation intergénérationnelle privilégiée pour se découvrir des talents, développer leur dextérité manuelle en fabriquant des objets. Une expérience toujours bienvenue. Informations complémentaires au 06 08 63 31 32.