Sauveterre-de-Rouergue. Rencontre avec l’artiste nomade Alex Bodea après sa résidence

Le pôle des métiers d’art du Pays ségali a eu le plaisir d’accueillir l’artiste plasticienne nomade Alex Bodea pour une résidence de création artistique de quinze jours.

Née en 1981 à Cluj, en Roumanie, et ayant longtemps résidé à Berlin avant de s’installer récemment en France, à Strasbourg, tout en continuant à voyager régulièrement à travers l’Europe, Alex Bodea fusionne l’art visuel et la narration.

À travers ses expériences en tant qu’artiste nomade et exploratrice des différentes cultures, sous-cultures, modes de vie, ainsi que des traits universels de la nature humaine, elle collecte des indices visuels, tout comme un reporter de rue, qu’elle transforme en récits visuels. Ces derniers prennent la forme de dessins, de peintures et, occasionnellement, d’installations et de performances. Durant sa résidence à Sauveterre, elle travaille sur une version en peinture à l’huile de sa composition narrative complexe, intitulée "La fabuleuse procession des beaux princes dépourvus de couronne et des Amazones habiles en bleus de travail". L’œuvre représente une communauté de jeunes nomades pour qui, l’accès aux ressources est limité par les frontières, les prix excessifs et le manque d’opportunités. Ils ont trouvé refuge à l’intérieur des ruines d’une vieille demeure. Ici, avec très peu de moyens, ils mènent une vie de modeste luxe, un terme contradictoire qui implique comment on peut trouver du plaisir et du sens avec des ressources limitées, à condition qu’il y ait une inclination intérieure vers la galanterie, le rituel et la beauté non conventionnelle.