Rugby : Rodez à sa main contre Pechbonnieu

Ce dimanche, face à des Haut-Garonnais assez limités, les Ruthénois ont très vite pris les commandes lors de la 3e journée de Fédérale 3.

Une demi-heure et déjà le bonus. C’est un Rodez exact au rendez-vous qui a facilement disposé de l’entente de la vallée du Girou, ce dimanche sous la chaleur du stade Paul-Lignon. Passant dauphin ex æquo de sa poule, derrière Léguevin. Certes, les protégés de Dominique Alaux ont eu un coup de moins bien après la pause, rendant le score final un peu moins flatteur (34-12), mais les intentions de jeu autant que l’envie étaient bien là. Et ont régalé le public.

De quoi atténuer quelque peu la déception du revers du dimanche précédent à La Salvetat (25-13), conséquence d’une indiscipline criante. À ce sujet, la journée aura permis seulement pour partie de corriger le tir, sachant que Pechbonnieu n’a d’abord pas su profiter de certaines possibilités. Tout n’a ainsi pas été parfait. Les 11 points laissés par les buteurs Dressayre (1/4) et Aigoui (1/3) étant aussi là pour le rappeler : un secteur défaillant, il faut dire aussi en manque hier de Rigal (de retour en B) et de Miquel (entorse du genou). Pour autant, Jean-Simon Dressayre est à créditer d’un bon match à l’ouverture (comme Aigoui en N°9).

C’est d’ailleurs le tatoueur à la ville qui a donné le ton, via une percée dans la première minute. Deux tours de trotteuse et une décision de jouer en touche plutôt que de prendre les points plus tard, Jonathan Bel filait derrière la ligne, pour la première des six fois du match. Et même des trois dans la première demi-heure puisque Vauthier a profité d’un beau groupé pénétrant consécutif à une touche réceptionnée par Raynal, avant qu’Alaux bonifie une passe au pied d’un Da Silva rentré après la blessure précoce de Bobet (7e).

Pas parfait mais plus qu’encourageant

Pas de quoi satisfaire pour autant pleinement le "head coach" Alaux : "On a été ambitieux, mais trop de détails techniques nous empêchent de conclure. On a la possibilité de tuer le match en 20 minutes, mais on n’a pas su le faire." Des mauvais choix dans la dernière passe il est vrai préjudiciables, mais "c’est normal, c’est encore le début de saison" pour le technicien. Surtout, malgré cela, le score a continué de gonfler, notamment par l’intermédiaire du jeune Kévin Diaz, porteur d’une double licence avec Castres et d’un casque rouge pour sa première avec l’équipe fanion. Le N°6 inscrivant en force le 5e essai juste après la pause et alors que Bel avait intelligemment doublé sa propre mise, juste avant les citrons, tel un footballeur pour éviter l’en-avant.

Sauf que les visiteurs, qui n’ont toujours pas gagné cette saison, se sont ensuite rebiffés. " On ne sort pas vraiment des vestiaires (après la pause), analysera Cédric Lallour, capitaine du jour en l’absence pour lune de miel de Schramm. Les 20 premières minutes de la 2e mi-temps ont été très dures. Les remplaçants doivent apporter plus aussi. Mais on s’y remet bien ensuite. " Effectivement, un flottement coûtant deux essais et deux cartons. Mais une reprise en main collective matérialisée par ce magnifique coup de pied de Dressayre, après un maul encore une fois maîtrisé, pour l’essai final de Christophe.

" Quand on arrive à respecter notre plan de jeu, à enchaîner les séquences, on arrive à marquer des points et à se mettre en confiance, concluait le N°8 de retour chez lui cette année. Il y a du travail, et c’est de bon augure pour la suite, comme ça, on ne va pas s’ennuyer à l’entraînement ! " Surtout que le prochain match est prévu dans quinze jours, à Tournefeuille.