Decazeville. Une journée cuisine et sport organisée à Bouillac

Le centre social et l’équipe d’animation locale de Decazeville communauté proposent un double rendez-vous, jeudi 5 octobre, à Bouillac. D’abord à la salle du Pavillon de service à 10 h 30 : avec "Parlotte et popote" pour mitonner des petits plats simples, équilibrés et économiques, partager trucs et astuces de cuisine, le tout dans une ambiance conviviale. Repas partagé à la fin de l’atelier. Participation de 3 € par personne. Places limitées.

Puis, à 14 heures, activité physique pour tous, en partenariat avec "Coach pour tous".

Une séance de prévention santé autour d’exercices physiques adaptés et des conseils pour se maintenir en forme. Gratuit, mais places limitées.

Inscription auprès du centre social au 05 65 47 96 73.