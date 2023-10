Les punaises de lit ont-elles envahi la France ?

Une des journaux, omniprésence sur les chaînes d’information françaises mais aussi à l’étranger. La supposée invasion de la France par les punaises de lit s’étale partout dans les médias. Info ou intox ?

"La France s’efforce d’éradiquer une épidémie généralisée de punaises de lit " indique CNN. Selon un sujet diffusé lundi 2 octobre sur la chaîne américaine, les autorités françaises auraient reconnu que ce parasite a infesté le réseau des transports publics parisiens et l’ensemble de la capitale. Et plusieurs vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent des punaises aperçues dans des cinémas, trains, bus, métros.

Même dans le TGV y’a des punaises purée ? @OUIGO pensez a désinfecter vos trains, merci pic.twitter.com/PG72erKWLV — NaNa Afi (@_LaTogolaise) September 22, 2023

Le ministre des Transports Clément Beaune s’était emparé du sujet en fin de semaine dernière, annonçant une réunion, " pour informer sur les actions engagées et agir davantage au service des voyageurs. "

Mais la situation est-elle à ce point hors de contrôle ? " Je pense qu’il n’y a pas de motifs à une panique générale. Quand vous avez des punaises de lit chez vous, c’est l’enfer. Mais nous ne sommes pas envahis par les punaises de lit ", a tenu a rassuré le ministre de la Santé et de la Prévention Aurélien Rousseau, invité de France Inter ce mardi 3 octobre.

"Il n'y a pas de motif à une panique générale, on n’est pas envahi par des punaises de lits", affirme le ministre de la Santé Aurélien Rousseau. pic.twitter.com/4t5me5c9qQ — France Inter (@franceinter) October 3, 2023

Si pour Aurélien Rousseau, il ne s’agit pas d’une "invasion", la recrudescence des punaises de lit est bel et bien là. " Depuis la fin des années 1990, les punaises de lits sont revenues en force mais les raisons de cette recrudescence ne sont pas clairement connues. Des facteurs, tels que l’accroissement des voyages internationaux et l’apparition des résistances aux insecticides ont probablement contribué à la propagation des infestations ", note le ministère de la Santé et de la Prévention. Dans un rapport de juillet 2023, l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) pointe également "nos modes de consommation favorisant l’achat de seconde main".

11 % des foyers concernés en 2017 et 2018

Du côté des professionnels, les punaises de lits sont de plus en plus présentes. "On n’est pas dans la psychose. C’est une réalité sur laquelle nous, professionnels, alertons depuis des années. Ce fléau ne fait que grandir d’années en années", a expliqué Stéphane Bras, porte-parole de la CS3D (chambre syndicale désinfection, désinfectisation, dératisation), sur Europe 1 le 2 octobre.

Ainsi, selon l’Anses, 11 % des foyers auraient été infestés par des punaises de lits entre 2017 et 2022. Parmi eux, 32 % l’ont été en 2019, un pic, alors que ce chiffre a chuté à 8 % en 2022. Si les données des particuliers sont bien connues, celles concernant les espaces accueillant du public le sont moins et la réalité est difficile à estimer. "Du côté des grands secteurs d’activité touchés : l’hôtellerie, le tourisme, les transports, le spectacle, la Mission n’a pu obtenir de chiffres, et il est probable que les organisations professionnelles de ces secteurs soient peu désireuses d’en établir, étant données les réticences à évoquer la question au grand jour", écrivait déjà en 2020, la députée Cathy Racon-Bouzon dans un rapport sur le sujet.

Présentes dans les grandes villes cosmopolites

La punaise de lit est un nuisible voyageur. Ce parasite se déplace dans une valise, voyage dans nos poches et nous accompagne dans nos sacs. Avec le retour des vacances, les interventions se multiplient logiquement en août et septembre. Les punaises de lits ont infesté toutes les grandes villes du monde, Chicago et New York en tête. Leur présence à Paris ne fait ainsi pas figure d’exception.

Il n’est toutefois pas simple de s’en débarrasser, cela coûtera en moyenne 866 euros par foyer infesté. Mardi matin, le ministre de la Santé a également mis en garde contre les abus de certains professionnels peu scrupuleux. "Quand on vous fait payer 2 000 euros pour votre appartement, c’est un abus", a dénoncé Aurélien Rousseau. Celui-ci indique qu’une liste de professionnels agréés est disponible sur le site CS3d. Cette liste compte 485 experts, répartis sur tout le territoire.