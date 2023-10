Conférence sur la place de Rodez dans la fabuleuse histoire du mètre

Savez-vous que le moment décisif de l’histoire du mètre centrée sur le méridien de Paris est la mesure qui s’est achevée au sommet du clocher de la cathédrale de Rodez ? Vendredi 6 octobre, à 20 h 30, aux Archives départementales, Philippe Arguel, professeur à l’Université de Toulouse viendra conter la fabuleuse épopée du mètre, de la révolution française à nos jours, en amont de la fête de la science, organisée la semaine prochaine. Une belle occasion de découvrir les péripéties scientifiques et humaines de femmes et d’hommes épris d’universalité et désireux de fournir au monde une unité inaltérable. Cette conférence abondamment illustrée et très accessible devrait passionner nombre de Ruthénois et d’Aveyronnais qui ignorent à quel point Rodez a été central pour le mètre !