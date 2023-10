Laissac-Sévérac l'Église. La fête de la récup’ a lieu ce dimanche

Dimanche 8 octobre, c’est la grande fête de la Récup’, de 10h à 17h à La Transformerie et l’association a un but bien précis : réduire les déchets de manière festive, ludique et instructive.

Au programme

Le matin, il faut se munir d’un économe pour éplucher des légumes invendus car cuisine et convivialité font partie des meilleures recettes anti-gaspi de l’Auberge Espalionne. Il sera donc possible de déguster des soupes et des tartinades mijotées sur place ou de les emporter à condition d’avoir prévu des récipients à cet effet.

"La Fringuerie d’Isa" a fermé dans Laissac mais elle sera présente à La Transformerie pour le dernier étalage de ses nombreux vêtements de seconde-main. Les artisans présents exposeront leurs créations au petit marché up’cycling et proposeront des transformations avec des objets qui finiraient à la benne. Il sera aussi possible de s’inscrire pour les ateliers de réparation, rencontrer les intervenants dans les différents domaines proposés (informatique, vélo, vannerie,...). Il y aura une pause musicale à midi avec la Carriole et les participants pourront vivre des expériences inattendues avec les deux forains déjantés de Jacky Animation, se creuser les méninges et être ébloui face à La Magie en Roue Libre avec El Famoso et assister à un plateau radio improvisé avec Radio Cisba. La boutique éco-solidaire sera ouverte pour les achats d’objets de seconde main à petit prix, et une restauration sur place est prévue avec le Gaec du Pré Claux, les samoussas de Jacqueline, le pain de la ferme du Mulet, les crêpes de Sophie et buvette avec la brasserie Beau Soleil.

Il faudra apporter son gobelet : le petit geste éco-responsable de la journée.

Pour plus de sécurité, ce jour-là, la Transformerie sera accessible en passant par la route de la déchetterie. Il n’y aura pas de dépôt de dons.

La boutique sera fermée le samedi 7 octobre et le mercredi 11 octobre à cause de la préparation et ensuite du rangement occasionnés par cette animation. La manifestation sera annulée en cas d’intempéries.