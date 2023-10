Laissac-Sévérac l'Église. Les usagers du marché aux bestiaux invités à partager un moment convivial

Mardi 26 septembre, la mairie de Laissac-Sévérac-l’Église a remercié les usagers du marché aux bestiaux en proposant dès le matin 7 heures, un petit-déjeuner aux négociants et agriculteurs qui fréquentent le marché aux bovins. Des tables avaient été installées dans le foirail aux bovins face au péage et des viennoiseries, fouace, charcuterie et fromage accompagnés de bon vin et café étaient à leur disposition.

Ce moment convivial, grandement apprécié, fut l’occasion d’échanges avec les responsables du marché, sur les attentes et les préoccupations des usagers face à un marché où les apports diminuent et où les règles sanitaires sont de plus en plus drastiques.

À 11 h 30, c’était au tour des négociants et éleveurs du marché ovin à être invités à un apéritif sous la halle des ovins bien sûr. Cette initiative fut aussi largement prisée et également l’occasion pour les participants de s’exprimer sur leurs besoins et leur vision de l’avenir.