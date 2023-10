Estaing. Pause jeux avec le relais petite enfance

Le relais petite enfance intercommunal Comtal Lot et Truyère propose de nombreuses animations dans les villages. Dans ce cadre, il faisait récemment une halte jeux sur la commune.

Les animatrices Julie Boyer et Aurélia Nicotra ont accueilli, à la salle des fêtes de Verrières, de tout jeunes enfants dont ceux de la Mam toute proche.

Ces séances, lieu d’accueil, d’échange et d’information, sont proposées aux assistantes maternelles, parents et grands-parents pour faciliter les rencontres entre enfants. C’est aussi une occasion de créer du lien, de discuter autour de l’enfant et de la vie quotidienne. De très nombreux jeux étaient à la disposition des enfants qui en ont bien profité. C’est à regret qu’ils ont quitté la salle.

Souhaitons qu’une nouvelle halte jeux soit programmée pour Sébrazac, nos petites têtes blondes en seront ravies.