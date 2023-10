Prix, qualité, prélèvement... Tout savoir sur l'eau potable de Rodez

Rodez agglo a récemment rendu public son rapport annuel sur la qualité et le prix de l'eau, l'occasion de se pencher sur le traitement de cette denrée qui coule dans nos robinets.

Tant à cause de la sécheresse qu'à des inquiétudes quant à sa qualité, l'eau est aujourd'hui au cœur de nos préoccupations. Alors, Rodez, qui gère elle-même la distribution de cette ressource, via la société Eau de Rodez, est-elle bien dotée sur le sujet de l'eau potable ? Avec l'appui du rapport 2022 sur la qualité et le prix du service, étudié à l'occasion du dernier conseil d'agglomération, décryptage.

Prélevée du Lévézou vers le Piton

Si l'eau qui coule dans tous les robinets ruthénois est bien gérée par la collectivité, de son captage jusqu'à sa consommation, la ressource est prélevée à plusieurs kilomètres d'ici, sur le Lévézou. Pour approvisionner ses 26 500 consommateurs, Eau de Rodez s'appuie sur 11 points de prélèvement, à partir de sources de la rivière du Vioulou et du ruisseau des Douzes.

Mais ce n'est pas tout, un système de pompage, via un forage de 19 mètres est également utilisé sur le site de Mauriac, commune de Saint-Laurent-de-Lévézou. Enfin, l'eau peut également être prélevée depuis la cheminée d'équilibre du Sarret à Pont-de-Salars. Trois modes de fonctionnement complémentaires, permettant de faire face aux aléas climatiques.

Car 2,2 millions de m3 d'eau sont traités chaque année. Et 2022 et sa sécheresse a été marquée par exemple, d'un prélèvement moyen de 2 870 m3 par jour dans les sources, chiffre historiquement bas, le manque d'eau ayant contraint à une diminution de ce rythme, compensé par le pompage dans les lacs du Lévézou.(*)

Traitée à l'usine de la Boissonade

De là, une cinquantaine de kilomètres de conduites permettent à cette eau brute d'être acheminée vers l'usine d'eau potable de la Boissonade, commune de Luc-la-Primaube. C'est ici, via six réservoirs d'une capacité totale de 12 600 m3 qu'est stockée la ressource, avant d'être distribuée vers nos robinets.

À noter au passage qu'avec l'intermédiaire d'une turbine, le traitement de l'eau a produit en 2022, 257 859 kW/h, soit l'équivalent de la consommation annuelle électrique d'une soixantaine de foyers.

Distribuée via un réseau de 138 km

Un rendement de 90 %. C'est un chiffre flatteur pour le service. Il signifie que seulement 10 % de l'eau traitée, est "perdue" pendant sa distribution. Elle se manifeste par un réseau de 138 km, réparti dans toute la ville, mais également vers quelques abonnés, habitant sur les communes d'Onet-le-Château, Le Monastère et Olemps.

L'un des grands défis à ce stade, pour la société comptant 14 agents et un directeur, se situe au niveau du renouvellement des conduites. Ce taux devrait être d'1 % chaque année, et pour l'année 2022, il n'était que de 0,15 %. Car les travaux, parfois complexes, à cause de la circulation ou de la multitude des réseaux, sont coûteux et difficiles à mettre en œuvre. Plus de 900 000 € hors taxes ont par exemple été dépensés en 2022, pour d'importants travaux avenue Tarayre.

1,767 € le m3

"L'eau la moins chère du département." C'est ce que Christian Teyssèdre, maire de Rodez, promet à ses administrés. Un tarif notamment permis par cette gestion en régie directe. Pour une consommation annuelle normalisée à 120 m3, il faut débourser 205,83 €, abonnement et redevances compris. Soit un prix au m3 de 1,767 €, en légère hausse. En 2018 par exemple, il était de 1,651 €.

À noter toutefois que la facture baissera certainement en 2024, car les 15 premiers m3 seront gratuits. Le maire et président de l'agglo avait d'ailleurs annoncé que jusqu'à une consommation de 120 m3, les tarifs n'augmenteraient pas.

Une eau de "bonne qualité"

La question se pose souvent, l'eau du robinet est-elle réellement sans danger ? Visiblement, à Rodez, c'est le cas. Pour s'assurer de la qualité de la ressource, de nombreux contrôles sont menés, par la société gérante elle-même, mais également par l'ARS. L'agence régionale a effectué 76 prélèvements en 2022, à des niveaux différents du réseau, et les conclusions sont réjouissantes.

L'eau est de "bonne qualité, dépourvue de pesticides et classée très douce". Également, sa concentration en nitrate et en aluminium est conforme aux normes. De bonnes nouvelles pour les consommateurs.

(*) À noter qu'en cas de pénurie, les syndicats mixtes d'adduction en eau potable de Montbazens-Rignac et celui des Eaux du Lévézou-Ségala peuvent intervenir en renfort auprès de Rodez.