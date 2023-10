Découvrez les nouvelles technologies avec un expert le 12 octobre chez Moutiers Automobile

Installé dans le pôle automobile d’Onet-le-Château, la concession Moutiers Auto, qui commercialise les marques Hyundai, Honda, Mitsubishi et Jeep, propose ce jeudi 12 octobre, une soirée-débat. L’évènement, ouvert à tous et animé par un spécialiste expertise conduite conseil, est dédié aux nouvelles mobilités. L’objectif : vous aider à y voir plus clair et à choisir parmi la gamme de motorisations et technologies proposées en concession.

Moutiers Automobile, qui tient son nom de sa précédente implantation dans le Parc des Moutiers, est une concession solidement installée sur le territoire ruthénois de longue date. Alain Labie : Le garage Labie est une entreprise familiale fondée par mon père en 1952. D’abord réparateur, nous sommes aussi concessionnaires depuis quarante-deux ans. Nous distribuons aujourd’hui quatre marques -Hyundai, Honda, Mitsubishi et Jeep- sur le pôle automobile d’Onet-le-Château, en mettant quotidiennement en avant nos forces. La réparation et la vente sont assurées par une équipe à taille humaine, au service des clients, et des professionnels qualifiés, notamment au sein de l’atelier où travaillent des techniciens spécialisés dans les nouvelles technologies. Les nouvelles mobilités sont particulièrement prisées depuis quelques années, mais Moutiers Automobile a été précurseur dans leur distribution. Alain Labie : Nous commercialisons en effet des voitures hybrides depuis 2013 et nous avons été les premiers à Rodez à vendre des véhicules qui fonctionnent à l’hydrogène. Yannick Bouteille : A l’heure actuelle, dans un contexte d’augmentation des coûts du carburant et d’interêt accru pour les questions d’écologie, le marché de l’automobile se tourne vers l’électrification, et plus largement vers les nouvelles technologies, qui permettent non seulement de maîtriser la consommation mais aussi de limiter la pollution. Toutefois, de nombreuses questions se posent en fonction des envies des clients, mais aussi de leurs habitudes de conduite. Certains sont perdus et ont besoin de conseil pour prendre une décision. Comment alors aider ceux qui sont indécis, à s’y retrouver et à faire un choix ? Alain Labie : Nous avons fait appel à un intervenant extérieur, spécialiste expertise conduite conseil, pour animer une soirée-débat le 12 octobre autour de cette thématique des nouvelles mobilités. L’évènement, ouvert à tous, sera l’occasion de détailler les différentes motorisations -hybride, hybride rechargeable, électrique, thermique, hydrogène- leur fonctionnement et leurs atouts. Après cette présentation, nous échangerons autour d’un cocktail dinatoire pour répondre à toutes les interrogations de nos clients ou futurs clients. Yannick Bouteille : Il sera également possible de découvrir au cours de cette soirée tous les véhicules, modèles et motorisations en concession qui permettent de répondre aux attentes de chacun. Moutiers Automobiles

