Pont-de-Salars. Handball : pas d’exploits pour les seniors garçons du LSH

Deuxième match et premier gros déplacement pour les SG1 à Carmaux, face au favori de la poule pour l’accession en pré-nationnal. Un match intense, physique et engagé où les défenses prennent le pas sur les attaques.

Les deux équipes se rendent coup pour coup, malheureusement dans les 10 dernières minutes, les seniors, par manque d’expérience et de lucidité, pêchent sur le secteur offensif et laissent les locaux s’envoler, score final 26-23.

Prochain match contre Albi à domicile où le groupe aura envie d’effacer cette défaite et repartir sur de bons rails.

La réserve a aussi buté contre une équipe supérieure en gabarit, Vallée du Thore, qui bien en place défensivement, a fait déjouer nos doublures, Défaite 25 à 30. Second match de championnat pour les seniors filles en déplacement à Sévérac. Et deuxième victoire 34- 14 contre une équipe adverse jeune et prometteuse. Dès le début du match, les filles ont réussi à imposer leur rythme en attaque, prenant rapidement l’avantage. rendant le match plus facile et permettant aux coachs de faire tourner l’effectif,

Pour les équipes jeunes, toutes en déplacement, seule les moins de 17 filles ont connu une courte défaite 13 à 14, à Carmaux,

Les moins de 18 garçons ont déroulé à Maurs, 64 à 20, ainsi que les moins de 15 garçons à Ouest Tarn 45 à 16,

Les moins de 15 ans filles sont allées s’imposer à Mende de belle manière, 32 à 20,

Aujourd’hui une grosse journée attend les équipes au gymnase de Pont-de-Salars, dès 14 heures avec, espérons le, une confirmation de ce bon début de saison.