Centrès. Les aînés en croisière sur le Lot

Cinquante membres du club des Trois Vallées ont embarqué sur le bateau d’Olt, à Flagnac, pour une croisière commentée sur le Lot. En amont, ils ont navigué jusqu’à Port d’Agrès pour admirer le château et la chapelle de Gironde. Puis, la croisière s’est poursuivie en aval jusqu’au village de Livinhac-le-Haut, leur permettant d’admirer, au fil de chaque méandre la beauté des paysages et les villages typiques de la région. Le groupe a aussi pu franchir le barrage de Marcenac et découvrir ainsi le fonctionnement des écluses. Après avoir copieusement déjeuné au restaurant de Saint-Julien de Pigagnol, les participants ont consacré leur après-midi à la visite de la noiseraie de Flagnac, unique en Aveyron. Après dégustation et avec l’autorisation du propriétaire, les visiteurs, en se promenant ont pu glaner les noisettes restées sur le sol après la récolte. La journée s’est alors achevée dans la bonne humeur et la convivialité.

La prochaine rencontre aura lieu le dimanche 22 octobre lors du repas d’automne au restaurant Costes à Baraqueville. Les personnes qui souhaitent y participer peuvent s’inscrire avant le 15 octobre au 05 65 69 13 44 (Tayrac), 0610 02 12 88 (Centrès) ; 05 65 74 20 17 (Taurines).