Drame au rallye des Cardabelles : la course reprendra ce dimanche

Alors qu'un commissaire a perdu la vie ce samedi après-midi, percuté par une voiture de course sortie de piste au rallye des Cardabelles à Sainte-Eulalie-de-Cernon, les organisateurs de la 6e manche du championnat de France des rallyes terre ont fait savoir ce soir que l'épreuve reprendrait demain.

Si la fin de la première étape ce samedi a été annulée par l’organisation, le rallye des Cardabelles repart donc en piste demain matin pour une deuxième étape commencée par l’ES7 à Vezins.

Ce samedi en début de soirée, et après un moment de recueillement collectif et d’hommage au sein de l’organisation et de tous les commissaires, la décision a donc été prise de poursuivre l’épreuve, contrairement à l’annulation totale mise en œuvre en 2019 lors du décès d’un spectateur.

Très affecté, mais voulant aussi rendre hommage à la victime en poursuivant le rallye, le groupe des commissaires a été suivi dans son choix par la préfecture de l’Aveyron, permettant le maintien de cette deuxième et dernière étape demain.