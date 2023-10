12es Jardins d'Automne : cap sur la journée de la fleur, dimanche 15 octobre au Cayrol

Les Jardifolies du Cayrol ont choisi le thème de la fleur pour fêter ce dimanche 15 octobre, les 12es Jardins d’Automne.

L’animation de cette journée sera assurée par Gérard Aldebert et proposera de nombreuses manifestations : concours de la plus belle composition de fleurs d’automne, création de chapeaux, 3 structures gonflables, course de lièvre et tortue, Abracada show academy, atelier des lutins verts, concours par les écoles et centres sociaux sur les fleurs d’automne (résultat à 17 heures), vente de tableaux au profit de l’Acra (Association de lutte contre le cancer), des conférences de 11 heures à 15 heures sur les abeilles et les frelons asiatiques, des produits artisanaux au lait d’ânesse, les infos du Smictom, un stand de CBD et CBC, une exposition écologique, de la vannerie, des balades à cheval gratuites avec Caroline, des jeux en bois pour tous âges ; à 17 heures, AS Academy avec Skippy la mascotte (durée 45 minutes). Les animations pour les enfants seront gratuites.

Les exposants

Une trentaine de stands seront sur le site et proposeront matériel de jardin, jouets en bois, décorations artisanales, bijoux, poteries, affûtage, cactus et succulentes, atelier de bois pour enfants, arbres, fleurs et plantes d’intérieur aromatiques et médicinales, création de nichoirs, coloquintes, huiles essentielles, chanvre, CBD et CBC, démonstration de vannerie, composteur avec le Smictom, graines, légumes et fleurs, aulx, échalotes et oignons, miel, confiture, noix, gourmandises artisanales, vins et jus de fruits, châtaignes, produits régionaux, épices, fruits secs et olives, condiments à la spiruline (à base d’algues), escargots, fromages, vente de pâtisseries au profit de l’APE de la Vitarelle.

Gastronomie

Une restauration sur place est prévue sous chapiteaux : 8 heures, petit salé aux lentilles ; 12 heures, repas animé par la banda "Les souvenirs de Nestor" : aligot saucisse par Jean Raymond ; burger frites de Valou & Damien. Le restaurant Rouliès proposera un menu d’automne.

Sans oublier les farçous, escargots de saradelles, salade au chèvre chaud, délices de Zita (fromages et glaces), fromage de chèvre et de vache, pains d’automne, crêpes garnies, tartes aux noix, grillée de châtaignes, bières artisanales, jus de fruits, pruneaux, croquants…

Entrée : 2 € (tombola avec le ticket d’entrée) ; gratuit pour les moins de 12 ans.