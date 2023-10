Sénergues. L’offre de l’épicerie s’enrichit à nouveau avec un rayon boucherie

Récemment la boucherie de Sénergues, une véritable institution de presque 80 ans, a fermé définitivement pour cause de retraite. Élodie Vernet propriétaire de l’épicerie du village, depuis le 15 octobre 2015, a tout de suite réagi. Afin de ne pas laisser l’ensemble de la clientèle désemparée, elle a pris contact avec la boucherie Bax-Gombert d’Entraygues qui va désormais l’approvisionner régulièrement en boucherie mais également en plats cuisinés divers et variés.

Ce nouveau rayon bien achalandé vient compléter le rayon charcuterie de la maison Reynié de Saint-Cyprien en place déjà depuis quelque temps. Ces initiatives d’Élodie permettent aux habitants de Sénergues et des alentours d’avoir sur place toutes les possibilités de ravitaillement avec un large choix de fromages, de fruits et légumes sans oublier le pain de Floripain et le rayon tabac qu’elle a repris depuis presque un an, et désormais des propositions de viandes de porc, de bœuf, veau et agneau. À noter, le week-end, un rayon douceur avec un grand assortiment de pâtisseries en provenance du Fournil du Pèlerin de Saint-Cyprien pour le plus grand plaisir des gourmets-gourmands. Afin de pouvoir ouvrir tous les jours, elle vient d’embaucher Lauriane Cavalié qui va la seconder efficacement y compris pour les commandes et les réassorts. Avec un achalandage très diversifié et un grand choix de vins, l’épicerie de Sénergues, joue pleinement son rôle de commerce de proximité indispensable dans un monde rural de plus en plus abandonné par les services publics. Elle permet ainsi de maintenir une vie locale et de limiter les déplacements ce qui est bon pour la planète.