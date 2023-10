Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, le chanteur Gérald de Palmas annonce, ému, être contraint de mettre un terme à sa carrière après la sortie de son dernier album le 10 novembre prochain.

C'est sur son compte Instagram que le chanteur a annoncé la nouvelle à sa communauté de fans provoquant une surprise de taille.

Gérald de Palmas, qui le 10 novembre 2023 sortira son huitième album, "Sous un soleil de plomb", annonce aussi qu'il s'agira du dernier. L'artiste préfère en effet mettre un terme à sa carrière en raison d'un problème de santé affectant sa voix.

"Un problème récurrent"

Dans sa publication, il explique : "Un problème récurrent de voix me laisse dans une incertitude permanente, et je ne sais jamais du jour au lendemain, quel sera l'état de ma voix".

"Devant ce dilemme, je préfère arrêter"

Et Gérald de Palmas de préciser que "pour partir en tournée ou faire de la promotion", ce n'est pas une situation confortable. Avant de lancer "Devant ce dilemme, je préfère arrêter".

De quoi faire tomber une chape de plomb sur ses fans. Le chanteur ne manque pas d'ailleurs de remercier son public de l'avoir suivi et accompagné "Sur la route" - l'un de ces célèbres tubes qui en 1994 a fait décoller son succès - toutes ces années.

"Je vous remercie de m'avoir offert une si belle carrière"

"Je vous remercie toutes et tous de m'avoir suivi depuis plus de trente ans et de m'avoir offert une si belle carrière".

C'est dans les années 2000 que le chanteur a connu son apogée avec, notamment les chansons "J'en rêve encore", co-écrit par Jean-Jacques Goldman ou "Une seule vie".

Les hommages se multiplient

Les réactions ne manquent pas. Beaucoup d'internautes rendent hommage à l'artiste.

"On a déjà perdu JJG (Jean-Jacques Goldman), Cabrel qui se prépare à partir, maintenant De Palmas… La fin d’une époque" ; "Triste de ne pas être né plus tôt… J’ai découvert votre musique sans le vouloir. Mon père a toujours écouté vos chansons, moi j’étais juste là dans la maison avec vos tubes qui passaient en boucle..."

"Triste de savoir que je ne pourrai pas te revoir en concert prochainement. Chacun de tes concerts était un moment de pur plaisir. En tous les cas, hâte de découvrir ce nouvel album, et prends soin de toi et de ta voix..."