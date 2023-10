Tennis : nouvel exploit de Tom Paris face à Antoine Hoang... deux Français au rendez-vous des demies aux Internationaux de Rodez

Au soir des quarts de finale, il est encore possible de voir deux Français se disputer le titre, dimanche après-midi, à Vabre.

Où va-t-il s’arrêter ? On se le demande. Mais lui ne se pose pas la question. Il enchaîne les exploits comme on enfilerait des perles et sait bien que son tournoi en Aveyron est d’ores et déjà réussi. Vingt-quatre heures après avoir signé sa " plus grosse victoire " en carrière face à la tête de série n°1, Dan Added, le Français Tom Paris (904e mondial) a de nouveau régalé vendredi. Cette fois contre Antoine Hoang, finaliste malheureux sur le Piton en 2017 et en 2022. Un match que le bénéficiaire d’une wild-card cette semaine a maîtrisé à la perfection. " Je suis content de moi et de la manière. Antoine est un joueur hyper agressif comme moi, donc je savais que ça ne serait pas facile. Ça fait du bien. " Après un premier set remporté d’une main de maître (6-3), et un break rapide dans le second, l’emmenant à avoir une balle de match magnifiquement sauvée par Hoang à 5-4, Paris s’est fait peur pendant dix minutes. Pas plus. Ce dernier ayant ensuite réalisé un tie-break presque parfait (7-1).

Une opportunité en or pour Paris ?

Pour atteindre la finale, le Lyonnais n’aura pas un nouveau cador sur sa route aujourd’hui. Mais Daniil Glinka (715e à l’ATP), contre qui il n’a encore jamais joué. Vendredi, l’Estonien a écarté la tête de série n°3 libanaise, Hady Habib (7-6 (5) 6-4).

De l’autre côté du tableau, on retrouve également un autre Français en demi-finale. Alexis Gautier (n°6), le tenant du titre, est en effet encore en lice pour réaliser le premier doublé depuis le Belge Maxime Authom en 2013-2014. Celui qui n’a pas encore perdu la moindre manche depuis son premier tour, mercredi, aura fort à faire en début d’après-midi, puisqu’il retrouvera l’Allemand, tête de série n°5, Marvin Moeller, lui aussi impérial à Vabre. Vendredi encore, il n’a fait qu’une bouchée du Britannique Aidan McHugh (n°2).