Réquista. Avec Arno et Sarah, un atelier ludique et dynamique pour entretenir la mémoire

Samedi 21 octobre de 14 heures à 17 heures à la Maison pour Tous, l’association Kalbéni propose un atelier "mémoire" avec la Compagnie Répliques sismiques de Lédergues. Arno et Sarah invitent le public à un moment convivial, dynamique et ludique pour travailler la mémoire. Certains ont des trous de mémoire, des difficultés à mémoriser, ils oublient des rendez-vous importants ? Pas de panique, une solution leur sera donnée. En effet, ils découvriront des techniques et savoir-faire expérimentés par des professionnels de l’apprentissage et de la mémoire auprès des publics divers (enfants et adolescents en difficulté, seniors et personnes âgées, adultes en formation, comédien en herbe…). Le corps, l’émotion et l’esprit seront à la fête dans le respect des questions et possibilités de chacun.

Ne manquez pas ce précieux rendez-vous et pensez à vous inscrire à l’office de tourisme en composant le 05 65 46 11 79 ou 06 31 90 32 02. Tarif 20 €