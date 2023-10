La Loubière. Des animations à l’école de tennis

Mercredi 11 octobre, une quinzaine de jeunes joueurs de l’école de tennis de l’Entente Causse Comtal étaient conviés par le comité départemental de tennis de l’Aveyron pour une après-midi ludique et sportive autour du tournoi international. Activités, jeux, tennis et rencontres avec les joueurs étaient au menu. Une belle après-midi ensoleillée pour ces enfants et leurs accompagnateurs.

Dimanche 15 octobre, les adhérents de l’école de tennis étaient invités à une journée de rencontre sportive parents/enfants au gymnase de Lioujas. Nadège et Élodie étaient à l’initiative de cette belle action permettant de faire connaissance et de faciliter l’intégration des nouveaux parents et enfants. Après une matinée des plus amicale et sportive qui a réuni plus de quarante participants, les liens se sont renforcés autour du verre de l’amitié et d’un repas tiré du sac. Bravo à Nadège et Élodie pour leur investissement.

Le succès de cette journée très conviviale et importante pour la cohésion du club incite à renouveler l’expérience l’an prochain. Le club est désormais en action pour préparer le prochain concours de belote qui se déroulera à la salle des fêtes de Bezonnes le mardi 31 octobre à 21 h.