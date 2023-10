Pont-de-Salars. Groupama dans ses nouveaux murs

Groupama d’Oc a inauguré sa nouvelle agence de Pont-de-Salars. Plus spacieuse, plus accueillante, plus accessible, avec plus de confidentialité et en conformité avec les besoins technologiques actuels, "autant de critères que nous avons pris en compte pour l’accueil de nos sociétaires dans cette agence" détaille Céline Biron-Delnaud, responsable commerciale du secteur.

Jean-Louis Montanier, président de la caisse locale du Lévezou précise : "Les agences ne sont pas seulement des lieux où l’on vend de l’assurance. C’est surtout un lieu de vie où l’assuré trouve de la proximité, de la solidarité, du partage, de l’échange, de la prévention, du conseil et du service".

Les conseillers Groupama vous accueillent dans cette nouvelle agence, Z.A La Lande – Route de Rodez, du lundi au jeudi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h, le vendredi de 9 h à 18 h.