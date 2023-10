Villefranche-de-Rouergue. Le Jardin des Liens, comme son nom l’indique…

Le prochain rendez-vous de partage intergénérationnel et écologique est fixé au mercredi 25 octobre.

Le premier atelier "Jardinons ensemble au naturel" a eu lieu il y a quelques jours au Jardin des Liens, traverse des ruelles. Inauguré en juin 2023, cet espace coopératif, écologique et intergénérationnel de 300 m2, mis à disposition à titre gratuit par la mairie, est géré par Générations 12 (association d’aide à la personne). Une opération à l’initiative de sa directrice Christelle Botollier.

Bénéficiaires de la structure, les personnes qui se sont inscrites au point info seniors et adultes du Foyer de vie Optéo ont découvert le lieu en prenant connaissance de la charte de l’atelier et observé le séchoir solaire en goûtant pommes, bananes, oignons séchés… sous l’égide de Dieter Becker, chargé de mission de l’association. Tout au long de la journée Boris Kubicki, fondateur des Petits Jardins de Martiel, a abordé avec enthousiasme la conservation naturelle des aliments (légumes séchés, en pickles ou lactofermentés…), parlé des graines et de leur intérêt, présenté des courges d’hiver et la manière de les cuisiner. Ont été plantés bulbes, choux, salades, mâche… dans les carrés potagers fabriqués par la Recyclerie. Cette animation s’est terminée par le partage d’un goûter sympathique et convivial. Autour des toilettes sèches déjà mises en place, divers aménagements sont prévus : récupérateur d’eau, tonnelle, cabanon… ainsi que l’installation d’autres bacs de culture et de bordures.

Le prochain atelier est programmé le mercredi 25 octobre 2023. Au programme : hivernage du jardin (paillage, engrais verts, feuilles mortes…), paillage et semences d’hiver. D’autres séances seront programmées en 2024.

Informations : Génération 12 – 13, rue Jacques Borelly Villefranche-de-Rouergue. Chargé de mission : 06 31 97 25 21. Bureau : 05 65 89 27 91. Adresse mail ; generations12.fr/https://generations12.fr