Villefranche-de-Rouergue. Vibrez aux pas du tango le 29 octobre

L’association Memoria Andando, en partenariat avec le service Action culturelle de Decazeville communauté, vous invite à assister au spectacle "Tango Secret", le dimanche 29 octobre à 16 heures, à Decazeville, à l’Espace Yves-Roques. Avec ce concert où les tangos des origines se croisent avec les milongas et autres valses criollas, Céline Bishop et Luis Rigou rendent un hommage vivant et sincère, à cette musique argentine profondément populaire.

Après s’être consacrée pendant des années à la musique classique, Céline Bishop, grande pianiste, découvre le tango argentin en 2009. Elle suit les cours de Gustavo Beytelmann, continue de se perfectionner auprès de Juan José Mosalini et mènera depuis de nombreux projets liés au tango avec de grands orchestres comme Otra ou l’orchestre typique de la maison de l’Argentine. Luis Rigou a fait ses études musicales au Conservatoire National de Buenos Aires. Excellent flûtiste, il va intégrer de grands groupes musicaux et se produira dans toute l’Amérique du Sud et dans de nombreux pays d’Europe où il s’installe en 1989. Depuis il multiplie les collaborations avec de nombreux artistes, le Cuarteto Cedrón, Gustavo Beytelmann, Nilda Fernandez, Luis LLach, Jean Ferrat, Vicente Pradal… En parallèle il compose et interprète des musiques de films. Actuellement il se produit à travers l’Europe comme soliste avec l’ensemble La Chimera (Misa de Indios, Misa Criolla, Coro polifónico de Pamplona…). C’est un spectacle de grande qualité. Entrée : 15 €, gratuit pour les moins de 12 ans.